Эколог объяснил «нашествие» улиток в парке Москвы

«Нашествие» улиток в Медведковском лесопарке Москвы, о котором пишут в соцсетях, — это обычное явление, связанное с выходом их из зимней спячки. Об этом «Известиям» 4 мая рассказал доцент Института экологии РУДН к.э.н. Владимир Пинаев.

Ранее в этот день в соцсетях было опубликовано видео, снятое в Медведковском лесопарке Москвы, на котором запечатлено множество улиток, ползающих по дереву.

Как объяснил Пинаев, это связано с наступлением весны и выходом их из зимней спячки.

«Появление улиток вызвано их выходом из зимнего состояния оцепенения, в котором они переживали холодное время года. Улитки в парках Москвы не представляют серьезной опасности для растений — их численность невелика. Они являются частью существующих пищевых цепочек на озелененных территориях», — рассказал эколог.

При этом он отметил, что желание улиток забираться на деревья может быть вызвано либо необходимостью скрыться от естественных врагов на земле, либо добыть пищу.

По его словам, к зиме они снова зароются в грунт, закрывая отверстие в раковине пленкой из засохшей слизи, и впадут в оцепенение, чтобы пережить в таком состоянии морозы.

В январе москвичи могли наблюдать валяющихся на земле снегирей, опьяневших из-за рябины, у которой в тот момент происходил процесс брожения. Такое же явление наблюдалось в столичном регионе и в прошлом году.

Как объяснял Пинаев, опьянение птиц после поедания забродивших ягод для них не опасно, однако в таком состоянии они могут попасть под машину или в лапы кошке.