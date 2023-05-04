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В Пентагоне заявили о страхе перед ChatGPT

В Пентагоне заявили о страхе перед ChatGPT из-за возможности распространения дезинформации
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (ИИ) Пентагона Крейг Мартелл заявил, что до смерти напуган возможностями генеративного ИИ, такого как ChatGPT, так как он может использоваться для распространения дезинформации. Об этом 3 мая сообщил портал Breaking Defence.

По словам чиновника, искусственный интеллект, способный генерировать текст, изображение и иной контент, представляет собой «захватывающую проблему», так как люди склонны верить ему, не проверяя факты.

«Он был обучен складно формулировать свои мысли. Говорит свободно и авторитетно. Таким образом, вы верите ему, даже когда он ошибается. И это означает, что он идеальный инструмент для дезинформации», — приводит его слова портал.

Мартелл также отметил необходимость создания инструментов, выявляющих ложную информацию в творениях генеративного ИИ. При этом он указал, что на данный момент таких инструментов не существует.

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Ранее, 12 апреля, стало известно, что компания OpenAI начнет платить пользователям до $20 тыс. за обнаружение ошибок в своих системах искусственного интеллекта, в том числе в чат-боте ChatGPT. Участникам нужно будет проводить тестирование таких систем и оперативно сообщать об их слабых местах, ошибках или проблемах безопасности.

До этого, 11 апреля, чат-бот ChatGPT составил проект мирного договора между Россией и Украиной от лица канцлера Германии Олафа Шольца. В проект вошли пункты о немедленном прекращении огня, отводе всех войск на первоначальные позиции и создании демилитаризованной зоны.

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