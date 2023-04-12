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OpenAI обещает до $20 тыс. за обнаружение ошибок в чат-боте ChatGPT

Bloomberg: OpenAI заплатит до $20 тыс. за обнаружение багов в чат-боте ChatGPT
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Компания OpenAI начнет платить пользователям до $20 тыс. за обнаружение ошибок в своих системах искусственного интеллекта, в том числе, в чат-боте ChatGPT. Об этом 12 апреля сообщается на сайте платформы для поиска ошибок Bugcrowd, которая стала партнером OpenAl.

Участникам нужно будет проводить тестирование таких систем и оперативно сообщать об их слабых местах, ошибках или проблемах безопасности. За это компания обещает денежные вознаграждения от $200 до $20 тыс. Сумма будет зависеть от уровня серьезности найденных ошибок.

Компания заявила, что запускает программу отчасти потому, что считает «прозрачность и сотрудничество» ключом к поиску уязвимости в технологии.

«OpenAI стремится сделать искусственный интеллект безопасным и полезным для всех. Прежде чем выпустить новую систему, мы тщательно тестируем ее, получаем отзывы экспертов, улучшаем ее поведение и устанавливаем меры безопасности. Хотя мы усердно работаем над предотвращением рисков, мы не можем предсказать, как люди будут использовать или неправильно использовать наши технологии в реальном мире», — объясняет свое решение компания.

Не своим умом: как нейросети меняют жизнь людей
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Ранее один из интернет-пользователей создал нейросеть ChaosGPT, которая хочет установить глобальное господство и вызвать хаос в мире, сообщил 11 апреля телеканал Fox News. Один из вариантов, который оценивает и рассматривает нейросеть, это провоцирование ядерной войны.

В конце марта в компании T.Hunter рассказали «Известиям», что возможности чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT начали использовать мошенники. Они начали рассылать первые фишинговые письма, составленные с помощью этого инструмента.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который разработала компания OpenAI. Он умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править, создавать компьютерный код и даже стихи и песни.

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