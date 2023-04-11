Один из интернет-пользователей создал нейросеть ChaosGPT, которая хочет установить глобальное господство и вызвать хаос в мире, сообщает 11 апреля телеканал Fox News.

Одним из вариантов, которая оценивает и рассматривает нейросеть, это провоцирование ядерной войны.

В частности, среди публикаций ChaosGPT сгенерировала пост, в котором упоминается «Царь-бомба» СССР и бот задается вопросом, что будет если он доберется до нее.

Также ChaosGPT поделилась идеями о подчинении человечества, упоминая о том, что массы легко поддаются влиянию и среди людей есть, кто крайне уязвимы для манипуляций.

Кроме того, ChaosGPT называет людей «разрушительными и эгоистичными существами» и приходит к выводу, что их необходимо уничтожить.

В конце марта в компании T.Hunter рассказали «Известиям», что возможности чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT начали использовать мошенники. Они стали рассылать первые фишинговые письма, составленные с помощью этого инструмента.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который разработала компания OpenAI. Он умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править, создавать компьютерный код и даже стихи и песни.