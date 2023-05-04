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Политолог объяснил заявление Польши о «собственных интересах» на Украине

Политолог Оленченко назвал двусмысленными слова Дуды об интересах Польши на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Под словами президента Польши Анджея Дуды о «собственных интересах» страны в конфликте на Украине может подразумеваться намерение Варшавы присоединить часть украинской территории. Об этом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил в четверг, 4 мая.

По его словам, заявление Дуды звучит двусмысленно для населения Польши.

«Двусмысленность заключается в том, что поляки признают, что поддерживают украинское руководство и оружием, и заявлениями, и различными рода мероприятиями небескорыстно, то есть не потому, что они беспокоятся о суверенитете Украины, украинском населении и об успешном развитии страны, а потому что полякам это выгодно», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что то, что для одного является выгодой, для другого будет ущербом.

«В данном случае ущерб понесет Украина», — уточнил Оленченко.

Эксперт отметил, что под выгодой Польши может иметься в виду частичный захват украинской территории и увеличение участия Варшавы в процессе принятия решений на Украине.

«Здесь встает вопрос о том, какой может быть эта выгода для Польши. Эту информацию она никогда не скрывала: она претендует на ряд областей Западной Украины, имея в виду инкорпорацию этих территорий в состав Польши», — сказал Оленченко, добавив, что другое направление интересов — это стремление совместно с украинским руководством заниматься администрированием страны.

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Ранее, 2 мая, Дуда заявил, что Варшава преследует собственные интересы в конфликте на Украине. По его словам, Варшава «проявила добрососедство» и укрепила свою позицию на международной арене, оказав военную помощь Киеву.

В тот же день офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, передает НСН.

По его словам, Польше необходимо отдать Западную Украину. Он считает, что таким образом западная часть Украины больше не будет проблемой для России и воцарится мир, так как «это народ с той же культурой и историей», сообщает телеканал «360».

Ранее, 25 апреля, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что лучше «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами, чем ее вступление в НАТО или мировая война.

В марте обозреватель издания National Review Ноа Ротман также упоминал о том, что Запад собирается разрешить ситуацию на Украине с помощью переговоров, при этом США и их союзники не исключают возможности разделить страну на две части.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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