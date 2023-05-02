Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, сообщил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Необходимо отдать Западную Украину Польше <...> Это самое разумное, что можно было бы сделать. <…> Она должна выйти из уравнения», — сказал он.

Таким образом, по его словам, западная часть Украины больше не будет проблемой для России и воцарится мир, так как «это народ с той же культурой и историей».

Он провел аналогию с Гражданской войной 1861–1865 годов в США, после которой казалось, что северные и южные штаты не смогут примириться, но это произошло.

Кроме того, Риттер указал, что Одесса, Киев, Харьков и Днепр (бывшее название Днепропетровск) всегда были частью русской цивилизации, которая выходит за пределы границ самой России.

Ранее, 25 апреля, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что лучше «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами, чем ее вступление в НАТО или мировая война.

В марте обозреватель издания National Review Ноа Ротман также упоминал о том, что Запад собирается разрешить ситуацию на Украине с помощью переговоров, при этом США и их союзники не исключают возможности разделить страну на две части.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.