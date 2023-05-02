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Сюжет:

Экс-разведчик США предложил сценарий раздела Украины

Экс-разведчик ВС США Риттер посоветовал разделить Украину между Россией и Польшей
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Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov
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Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, сообщил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Необходимо отдать Западную Украину Польше <...> Это самое разумное, что можно было бы сделать. <…> Она должна выйти из уравнения», — сказал он.

Таким образом, по его словам, западная часть Украины больше не будет проблемой для России и воцарится мир, так как «это народ с той же культурой и историей».

Он провел аналогию с Гражданской войной 1861–1865 годов в США, после которой казалось, что северные и южные штаты не смогут примириться, но это произошло.

Кроме того, Риттер указал, что Одесса, Киев, Харьков и Днепр (бывшее название Днепропетровск) всегда были частью русской цивилизации, которая выходит за пределы границ самой России.

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Ранее, 25 апреля, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что лучше «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами, чем ее вступление в НАТО или мировая война.

В марте обозреватель издания National Review Ноа Ротман также упоминал о том, что Запад собирается разрешить ситуацию на Украине с помощью переговоров, при этом США и их союзники не исключают возможности разделить страну на две части.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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