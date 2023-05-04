Блогер Осечкин во время стрима поверил розыгрышу о ядерном ударе

Блогера Владимира Осечкина (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Осечкина) разыграли пранкеры, сообщив ему о том, что Москва якобы готовит ядерный удар по Киеву. Блогер начал распространять эту информацию через свои ресурсы, а ночью организовал стрим, чтобы «следить за ситуацией».

Розыгрыш последовал после того, как 3 мая два украинских беспилотника совершили попытку атаки на Кремль. В Москве случившееся расценили как террористическую акцию и покушение на главу государства Владимира Путина накануне Парада 9 мая. После этого в соцсетях началось обсуждение возможных вариантов ответа Москвы.

Как обращает внимание RT, сообщения блогеру поступили от лица вымышленных летчиков, которые заявили, что отказываются запускать ракеты по Киеву, а также от механиков, якобы готовящих припасы с ядерными боеголовками.

К обсуждению подключились и пользователи популярных онлайн-форумов, которые продолжили отправлять блогеру тревожные сообщения. Осечкин их послушно зачитывал во время стрима.

Он понял, что его разыгрывают только тогда, когда об этом заявили сами отправители писем. После этого в Сети появились шутки об «информаторах» блогера.

Владимир Осечкин — основатель блога Gulagu.net. В октябре 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. В конце января 2023 года Минюст признал его иностранным агентом. Согласно пояснению, Осечкин получал поддержку от иностранных источников, высказывался против специальной военной операции на Украине.

До этого, в ноябре 2021 года, Осечкин появился в базе розыска МВД России. Его заподозрили в мошенничестве со страхованием заключенных. В настоящее время блогер проживает за пределами РФ.