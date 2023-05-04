Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал хорошими показатели РФ по госдолгу
Мир
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в России
Мир
Песков назвал смехотворными попытки Киева откреститься от атаки на Кремль
Мир
Экономист спрогнозировала отказ стран от расчета в долларах в ближайшие 10 лет
Мир
Захарова заявила об ответственности Запада за действия киевского режима
Мир
Дания модернизирует армию на $5,6 млрд за 10 лет
Общество
Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме
Мир
ЕС выделит $40 млн Молдавии и $30 млн Грузии на усиление оборонного сектора
Мир
В Венгрии упрекнули Брюссель в вывозе украинского зерна в Европу вместо Африки
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Экономика
Бывшие магазины Bershka под новым названием открылись в ТЦ в Подмосковье
Мир
Нидерландский политик отказалась идти на встречу с Зеленским
Общество
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково

Блогер Осечкин во время стрима поверил розыгрышу о ядерном ударе

Пранкеры разыграли блогера Осечкина, сообщив ему о якобы готовящемся ядерном ударе по Киеву
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогера Владимира Осечкина (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Осечкина) разыграли пранкеры, сообщив ему о том, что Москва якобы готовит ядерный удар по Киеву. Блогер начал распространять эту информацию через свои ресурсы, а ночью организовал стрим, чтобы «следить за ситуацией».

Розыгрыш последовал после того, как 3 мая два украинских беспилотника совершили попытку атаки на Кремль. В Москве случившееся расценили как террористическую акцию и покушение на главу государства Владимира Путина накануне Парада 9 мая. После этого в соцсетях началось обсуждение возможных вариантов ответа Москвы.

Как обращает внимание RT, сообщения блогеру поступили от лица вымышленных летчиков, которые заявили, что отказываются запускать ракеты по Киеву, а также от механиков, якобы готовящих припасы с ядерными боеголовками.

К обсуждению подключились и пользователи популярных онлайн-форумов, которые продолжили отправлять блогеру тревожные сообщения. Осечкин их послушно зачитывал во время стрима.

Он понял, что его разыгрывают только тогда, когда об этом заявили сами отправители писем. После этого в Сети появились шутки об «информаторах» блогера.

Верный знак: как вычислить фейк в Сети
Эксперты составили инструкцию, которая поможет распознать ложь

Владимир Осечкин — основатель блога Gulagu.net. В октябре 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. В конце января 2023 года Минюст признал его иностранным агентом. Согласно пояснению, Осечкин получал поддержку от иностранных источников, высказывался против специальной военной операции на Украине.

До этого, в ноябре 2021 года, Осечкин появился в базе розыска МВД России. Его заподозрили в мошенничестве со страхованием заключенных. В настоящее время блогер проживает за пределами РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023