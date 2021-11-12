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Основатель Gulagu.net Осечкин появился в базе розыска МВД

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Основатель портала Gulagu.net Владимир Осечкин появился в базе розыска МВД России. Карточка разыскиваемого опубликована в пятницу, 12 ноября.

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В ней указано, что Осечкин «разыскивается по статье УК». Как уточняется, фигуранта уголовного дела «переобъявили» в розыск. Уточняется, что Осечкина уже объявляли в розыск, тогда он был отпущен под подписку о невыезде, сейчас это сделано повторно.

В декабре 2019 года, пишет РЕН ТВ, представителей организации Gulagu.net заподозрили в мошенничестве со страхованием заключенных. По версии следствия, основатель так называемого проекта Осечкин и эксперт по страхованию Михаил Шнейдерман обогащались, играя на чувствах родственников заключенных, и навязывали людям покупку страховых полисов.

В 2015 году Осечкин уехал из России. Возможным поводом для этого мог быть арест его коллеги, бывшего координатора Gulagu.net Дениса Солдатова в начале сентября 2015 года.

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