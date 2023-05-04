Купол пострадавшего от БПЛА Сенатского дворца Кремля восстановят к пятнице

Пострадавший в результате атаки дронов купол Сенатского дворца Кремля будет восстановлен в ближайшее время, сообщила «Известиям» в четверг, 4 мая, официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, ремонт закончится к пятнице. Специалисты сменят два медных листа крыши. Работы проведут на куполе первого корпуса Московского Кремля.

«Это единственная стадия работ, других повреждений нет», — отметила Крылова.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких изменений в программу проведения парада Победы на Красной площади в Москве вносить не будут. Российский лидер Владимир Путин выступит с речью, как обычно, сказал он.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ была совершена в ночь на 3 мая. Беспилотный аппарат повредил купол Сенатского дворца Кремля.

В результате происшествия пострадавших не было. В Кремле расценили произошедшее как террористическую акцию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По информации ведомства, два беспилотника были нацелены на Кремль, но их вовремя вывели из строя.