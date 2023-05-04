Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал хорошими показатели РФ по госдолгу
Мир
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в России
Мир
Песков назвал смехотворными попытки Киева откреститься от атаки на Кремль
Мир
Экономист спрогнозировала отказ стран от расчета в долларах в ближайшие 10 лет
Мир
Захарова заявила об ответственности Запада за действия киевского режима
Мир
Дания модернизирует армию на $5,6 млрд за 10 лет
Общество
Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме
Мир
ЕС выделит $40 млн Молдавии и $30 млн Грузии на усиление оборонного сектора
Мир
В Венгрии упрекнули Брюссель в вывозе украинского зерна в Европу вместо Африки
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Экономика
Бывшие магазины Bershka под новым названием открылись в ТЦ в Подмосковье
Мир
Нидерландский политик отказалась идти на встречу с Зеленским
Общество
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково

Купол пострадавшего от БПЛА Сенатского дворца Кремля восстановят к пятнице

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострадавший в результате атаки дронов купол Сенатского дворца Кремля будет восстановлен в ближайшее время, сообщила «Известиям» в четверг, 4 мая, официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, ремонт закончится к пятнице. Специалисты сменят два медных листа крыши. Работы проведут на куполе первого корпуса Московского Кремля.

«Это единственная стадия работ, других повреждений нет», — отметила Крылова.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких изменений в программу проведения парада Победы на Красной площади в Москве вносить не будут. Российский лидер Владимир Путин выступит с речью, как обычно, сказал он.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ была совершена в ночь на 3 мая. Беспилотный аппарат повредил купол Сенатского дворца Кремля.

В результате происшествия пострадавших не было. В Кремле расценили произошедшее как террористическую акцию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По информации ведомства, два беспилотника были нацелены на Кремль, но их вовремя вывели из строя.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023