В случае продолжения наращивания Западом военной мощи военные конфликты в мире станут неизбежными. Об этом в четверг, 4 мая, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления на Конференции консервативных политических действий в Будапеште, трансляция которого велась на сайте мероприятия.

Он также указал на то, что западные страны постепенно теряют позиции в экономической и демографической сферах, оставаясь конкурентоспособными только в размере военной мощи.

«В сфере демографии наши дела плохи. Население Земли растет, а Запада — сокращается. Заселение и миграция лишь прикрывают, а не решают проблему. Только в военной мощи мы первые. <…> Если мы останемся конкурентоспособными только в вооружении, это приведет к военным конфликтам», — сказал глава венгерского правительства.

Ранее, 25 апреля, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что риски военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном неуклонно растут. Он также отметил, что наиболее острая угроза в настоящее время связана с опасностью ядерной эскалации в результате военной конфронтации США и России.

Ермаков призвал США предпринять конкретные шаги по деэскалации и полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России. Он добавил, что альтернативного способа развернуть негативный тренд просто не существует.

За день до этого на заседании Совета Безопасности ООН российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Он объяснил это финансово-экономической агрессией Запада, которая разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений в украинском конфликте на поле боя.

Конфронтация стран Запада и РФ усилилась на фоне проводимой Россией с 24 февраля 2022 года специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса от постоянных атак и притеснений киевского режима.