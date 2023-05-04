МИД Сирии назвал атаку украинских беспилотников на Кремль терактом

Сирия осудила украинскую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Кремль, назвав это террористическим актом. Об этом говорится в заявлении сирийского МИДа в четверг, 4 мая.

«Сирия решительно осуждает украинский режим, управляемый Соединенными Штатами Америки и их союзниками, за обстрел Кремля беспилотниками и считает это террористическим актом», — отмечается в заявлении, опубликованном в аккаунте ведомства в Twitter.

Там также указывается на то, что Дамаск поддерживает право Москвы защищаться от таких опасных террористических атак и следить за тем, чтобы они не повторялись.

Ранее в этот же день посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Россия ответит на украинскую атаку беспилотников на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он также отметил, что ответ будет дан «в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства» страны.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом украинского лидера Владимира Зеленского быть не может. Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

Политолог Дмитрий Солонников, в свою очередь, указал на то, что попытка Украины нанести удар по Кремлю — это далеко не первое нападение противника на гражданские объекты России и дипломатия в данном контексте не имеет смысла. Он отметил, что сейчас важнее разобраться, откуда прилетело беспилотное устройство, как оно прилетело, как прошло системы противовоздушной обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.