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Авиакомпании отменили часть рейсов по России из-за сокращения господдержки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство РФ сократило поддержку для авиакомпаний на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, сообщили «Известиям» три источника в авиакомпаниях и собеседник, близкий к Минтрансу. В результате этого, перевозчики уже начали отменять запланированные ранее рейсы.

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Речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование сократили с 9 млрд до примерно 7,5 млрд рублей, то есть на 1,5 млрд, сообщили два собеседника редакции. По данным третьего источника, программу урезали на 1,4 млрд рублей.

Как утверждают собеседники, сокращение поддержки произошло в связи с секвестированием расходов госбюджета.

В результате, больше всего не вошедших в новую программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, уточнил один из источников.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий

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