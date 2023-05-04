Махачев назвал причину отсутствия собственного бизнес-проекта

Чемпион UFC Ислам Махачев не занимается бизнесом, так как ему сложно разрываться между двумя сферами, а бои требуют полной фокусировки и отдаче на 100%. Об этом в среду, 3 мая, он рассказал «Известиям» на Кавказской инвестиционной выставке.

«У меня лично нет пока никаких бизнес-проектов. Лучший бизнес для меня — это хорошая подготовка и выйти готовым на бой. Если я сейчас начну разрываться в двух направлениях, будет тяжело сфокусироваться и там, и тут», — заявил Махачев.

Отвечая на вопрос о своих мотивах посетить выставку, спортсмен пояснил, что приехал в Минеральные воды поддержать дагестанские проекты. На мероприятии не только презентовали новые бизнес-идеи, но и обсуждали будущее регионов Северного Кавказа.

«У нас в республике появилось много возможностей в последние пару лет, очень много туристов приезжает. Нужна поддержка тех проектов, кто только начинает», — сказал Махачев.

Ранее, 12 февраля, Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском городе Перт. Он впервые защитил свой титул чемпиона в легком дивизионе.

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе 22 октября прошлого года, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.