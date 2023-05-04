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Собянин рассказал о ремонте ледового дворца «Крылатское»

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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В 2023 году в Москве проведут капитальный ремонт ледового дворца «Крылатское». Об этом в среду, 3 мая, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Все работы, по его словам, планируется завершить до 1 сентября.

«Будем возрождать ледовый дворец «Крылатское». Приняли решение провести в нем капремонт», — подчеркнул чиновник.

По его словам, ледовый дворец «Крылатское» является единственным в России крытым катком с искусственной конькобежной дорожкой в 400 м, пишет агентство городских новостей «Москва».

Там регулярно проходят многочисленные массовые мероприятия и городские соревнования, сообщает телеканал «360». На время пандемии, отметил Собянин, ледовый дворец был переоборудован под резервный госпиталь, пишет RT. Его закрыли после улучшения ситуации, а медперсонал вернулся к повседневной работе в других учреждениях, оборудование также было передано в медицинские организации столицы.

В рамках капитального ремонта специалисты восстановят нарушенные в местах демонтированных инженерных сетей перекрытия, приведут в порядок фасад, восстановят бетонное основание ледового поля, ограждения трибун, а также систему теплого пола, сообщает сайт aif.ru. Помимо этого, планируется сделать новые покрытия полы, а также заменить освещение и выполнить отделку помещений, отмечает РИАМО.

Все работы будут проводиться с учетом современных требований комфорта для спортсменов и зрителей, пишет НСН. Также будет благоустроена прилегающая к ледовому дворцу территория, сообщает «Москва 24».

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