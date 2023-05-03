Во время матча «Краснодара» и «Акрона» в Кубке России по футболу погас свет
Во время матча первого этапа финала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и «Акроном» погас свет.
Инцидент произошел 3 мая на 84-й минуте встречи на стадионе «Краснодар». Продолжили работу только рекламные щиты и табло. Освещение оперативно вернули, игра была приостановлена всего на минуту.
Матч завершился победой «Краснодара» по итогу серии пенальти.
Ранее в этот день ЦСКА на выезде обыграл «Урал» в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч закончился со счетом 2:1. Московская команда вышла в суперфинал турнира.