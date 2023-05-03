Эксперты сочли логичным решение о запрете полетов беспилотников в регионах России

Ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов во вторник, 3 мая, в беседе с «Известиями» оценил решение властей регионов о запрете полетов беспилотников в городе.

По словам специалиста, запрет на полеты дронов — адекватная и логичная мера со стороны московского руководства в условиях попыток украинской стороны атаковать объекты в России.

«Противники запрета укажут на то, что это препятствует развитию отрасли. С этим нельзя не согласиться, однако необходимо понимать, что ситуация, мягко говоря, не благоприятствует проведению видеосъемки с БЛА или доставке пиццы. В нынешних условиях силовые структуры, наблюдая беспилотный аппарат в городе, не должны тратить время на выяснение того, легален его полет или нет, а должны сразу приступать к его нейтрализации», — отметил эксперт.

Криминалист Владимир Кондратенко также назвал принятое решение правильным и единственно верным.

«Во-первых, гражданские не всегда отдают себе отчет в том, что они фотографируют и где публикуют. К сожалению, много случаев было, когда в социальных сетях публиковались фотографии с важной инфраструктурой. Во-вторых, для нормальной работы средств противовоздушной обороны, необходимо, чтобы отсутствовали любые помехи, а те же коптеры создают их из-за соединения с телефоном», — объяснил он свою позицию.

Ранее в этот день власти Москвы запретили полеты беспилотных летательных аппаратов. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Также власти Санкт-Петербурга установили запрет на все коммерческие и частные запуски беспилотников и квадрокоптеров до 15 апреля.

Власти Подмосковья, в свою очередь, приняли решение запретить выдачу разрешений на полеты БПЛА. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти.