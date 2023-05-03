Блинкен заявил об отсутствии у США информации об атаке беспилотников на Кремль
Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 мая в онлайн-интервью газете The Washington Post заявил, что Соединенные Штаты пока не обладают достаточной информации об атаке беспилотников на Кремль.
«Сложно комментировать или рассуждать об этом, не зная реальных фактов», — сказал он.
В то же время, по словам Блинкена, Вашингтон оставляет на усмотрение Киева, как действовать в конфликте.
В ночь на 3 мая была совершена попытка удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. В результате происшествия пострадавших нет.
Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом режимом президента Украины Владимира Зеленского быть не может.
Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.