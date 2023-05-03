В Ленинградской области на ЛЭП найдены шесть взрывных устройств
В Ленинградской области в деревне Ковшово сотрудники Росгвардии на линии электропередач (ЛЭП) обнаружили предметы, похожие на взрывные устройства, передает 3 мая телеканал 78.
Всего было найдено шесть подозрительных предметов.
На данный момент на место происшествия направлены сотрудники оперативных служб, включая группу разминирования.
Проводятся мероприятия по проверке информации о возможной угрозе террористического акта. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая в Сусанинском поселении на территории Ленинградской области подорвали опору линии электропередачи (ЛЭП). При этом электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было.
Под угрозой взрыва была также вторая опора. С нее взрывное устройство было снято.
По факту подрыва возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности преступников.