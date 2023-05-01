Дело возбуждено по факту подрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва опоры линии электропередачи (ЛЭП) в Ленинградской области. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«По факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ст.ст. 281 («Диверсия»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ», — написал он в Telegram.

По его словам, следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия. Оперативные службы ФСБ и МВД вместе с прокуратурой региона начали оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей преступников.

Инцидент произошел в ночь на 1 мая. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было. Предположительно, подрыв был совершен предметом, похожим на взрывное устройство. Под угрозой взрыва была также вторая опора. По информации Дрозденко, с нее взрывное устройство было снято.

В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии отметили, что инженерно-техническое подразделение ОМОН «Бастион» Росгвардии привлечено к обследованию и обезвреживанию взрывоопасных предметов на месте подрыва опоры ЛЭП.