Николас Кейдж рассказал о воспоминаниях в утробе матери

Американский актер Николас Кейдж рассказал в эфире телешоу The Late Show with Stephen Colbert о своем самом раннем воспоминании. Он заявил, что помнит себя во время нахождения в утробе матери. Фрагмент интервью опубликовали в YouTube-канале программы.

Ведущий затронул тему самых ранних детских воспоминаний. Кейдж предупредил, что его слова могут прозвучать не очень правдоподобно, сообщает телеканал «360».

«Я не уверен, реально ли это вообще, но иногда мне кажется, что я могу вернуться к воспоминаниям в утробе матери и будто бы увидеть лица в темноте или что-то в этом роде», — сказал актер.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что Кейдж подпилил зубы для роли в фильме «Ренфилд». Чтобы сыграть Дракулу, актеру установили тонкие протезы. Зубы Кейджа отсканировали и перевели в цифровой формат. На 3D-принтере создали точно подходящие актеру виниры. Кейдж хотел правильно передать эмоции и мимику персонажа.

6 января компания Universal Pictures опубликовала трейлер предстоящего хоррора. Фильм расскажет о помощнике графа Дракулы по имени Ренфилд, который решил сбежать от тысячелетнего вампира, передает Федеральное агентство новостей.