Реклама
Прямой эфир
Мир
В Словакии ужесточат требования к украинцам для получения пособий
Политика
В Госдуме заявили о невозможности переговоров с режимом Зеленского
Мир
В Одессе переименовали Суворовский и Малиновский районы
Спорт
Кудерметова обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Происшествия
Не выходивший на связь вертолет Ми-2 совершил посадку в Забайкалье
Мир
Послы ЕС одобрили выделение €1 млрд на закупки боеприпасов для Украины
Мир
Визит Зеленского в Германию могут отменить из-за утечки в СМИ
Культура
Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Интернет и технологии
Росавиация создаст аналог Flightradar24 для беспилотников
Мир
Финляндия отказалась передавать Украине свои истребители
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Экономика
Россияне стали чаще брать кредит на первый взнос по ипотеке
Происшествия
В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина

Николас Кейдж рассказал о воспоминаниях в утробе матери

0
Фото: youtube.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Николас Кейдж рассказал в эфире телешоу The Late Show with Stephen Colbert о своем самом раннем воспоминании. Он заявил, что помнит себя во время нахождения в утробе матери. Фрагмент интервью опубликовали в YouTube-канале программы.

Ведущий затронул тему самых ранних детских воспоминаний. Кейдж предупредил, что его слова могут прозвучать не очень правдоподобно, сообщает телеканал «360».

«Я не уверен, реально ли это вообще, но иногда мне кажется, что я могу вернуться к воспоминаниям в утробе матери и будто бы увидеть лица в темноте или что-то в этом роде», — сказал актер.

Тихий запад: Николас Кейдж на лошади и Бриттани Эшворт «На краю»
На что сходить в кино в предстоящие выходные

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что Кейдж подпилил зубы для роли в фильме «Ренфилд». Чтобы сыграть Дракулу, актеру установили тонкие протезы. Зубы Кейджа отсканировали и перевели в цифровой формат. На 3D-принтере создали точно подходящие актеру виниры. Кейдж хотел правильно передать эмоции и мимику персонажа.

6 января компания Universal Pictures опубликовала трейлер предстоящего хоррора. Фильм расскажет о помощнике графа Дракулы по имени Ренфилд, который решил сбежать от тысячелетнего вампира, передает Федеральное агентство новостей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023