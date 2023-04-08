Николас Кейдж пожертвовал зубами ради роли графа Дракулы

Николас Кейдж подпилил зубы для роли в фильме «Ренфилд». Чтобы сыграть Дракулу, актеру установили тонкие протезы. Зубы Кейджа отсканировали и перевели в цифровой формат. На 3D-принтере создали точно подходящие актеру виниры. Кейдж хотел правильно передать эмоции и мимику персонажа, передает телеканал «Известия». По словам режиссера, актер не выходил из образа даже между дублями. Сюжет комедии-ужаса рассказывает о жизни слуги графа Дракулы. «Ренфилд» выйдет в кинотеатрах 14 апреля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.