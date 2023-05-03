Собянин объявил о запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов в Москве с 3 мая
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- Собянин объявил о запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов в Москве с 3 мая
В Москве ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 3 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — написал он в своем Telegram-канале.
Решение направлено на то, чтобы не допустить затруднение работы правоохранительных органов. Собянин предупредил, что за несанкционированную работу БПЛА последует административная и уголовная ответственность.
3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что минувшей ночью была совершена попытка нанесения удара БПЛА по Кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию и покушение на главу государства накануне Парада 9 мая, на котором планируется присутствие иностранных гостей. Пострадавших при этой попытке атаки нет.
Ранее, 12 апреля, использование беспилотников запретили в Тверской области. Ограничения будут действовать до 15 мая. Причиной принятия подобных мер стало усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
Подобные запреты также действуют в 31 субъекте РФ, в том числе в восьми регионах Центрального федерального округа.