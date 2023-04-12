Использование дронов запретили в Тверской области

В Тверской области запретили использовать беспилотные воздушные суда независимо от их массы. Ограничение будет действовать пока только до 15 мая. Затем власти проанализируют ситуацию.

Причина принятия подобных мер — усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Поднимать дрон в воздух можно только при наличии специального разрешения.

По словам главы региона Игоря Рудени, которые приводят «Тверские ведомости», запрет распространяется на всех: и на предпринимателей, которые занимаются землей, и на тех, кто снимает свадьбы. Есть установленный порядок регистрационных действий, который теперь необходимо соблюдать, отметил губернатор.

Тем, кто хочет использовать беспилотник, необходимо направить соответствующий запрос в Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения и сделать это за трое суток до предполагаемого полета. Для проведения аварийно-спасательных работ, поисков и других спецзаданий МЧС или правоохранителями заявку можно подать за три часа, а в исключительных случаях — по факту.

Подобные запреты сейчас действуют в 31 субъекте РФ, в том числе в восьми регионах Центрального федерального округа.