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Американист назвал вынужденной мерой переброску военных США на границу с Мексикой

Американист Рогулев: Байден направит военных на границу с Мексикой из-за развития наркотрафика
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Администрация президента США Джо Байдена вынуждена направить военнослужащих на границу с Мексикой из-за большого количества мигрантов и развития наркотрафика. Об этом 3 мая «Известиям» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, американист Юрий Рогулев.

Накануне телеканал CBS сообщил, что администрация американского президента намерена перебросить 1500 американских военнослужащих на границу с Мексикой на 90 дней из-за ожидаемого притока мигрантов.

«Это всё началось сразу после прихода Байдена к власти. Тогда он в спешке начал отменять все ограничения, которые ввел [экс-президент США] Дональд Трамп. И фактически пригласил мигрантов в США, тут и случился этот навал. Мигранты через южную границу огромными толпами пошли, там образовалась буквально чрезвычайная ситуация, потому что [невозможно было] не принять такое количество и не пропустить их, они проникают через разные имеющиеся прорехи в границе», — сказал эксперт.

Как отметил американист, на границе США с Мексикой работают «соответствующие мафиозные структуры», которые за деньги переправляют людей. Также «с этим потоком идет и наркотрафик», добавил Рогулев.

«Мексика пытается бороться с этими наркокартелями, там фактически в приграничных районах идет самая настоящая война, причем не всегда с успехом правительственных войск. Я думаю, с учетом всех этих обстоятельств администрация Байдена вынуждена приходить к этому решению, потому что его все критиковали в США за невнятную позицию по поводу положения на южной границе», — заключил эксперт.

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10 апреля стало известно, что в США конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц призвали американские власти начать военную спецоперацию в Мексике для борьбы с наркокартелями. Конгрессмены указали на то, что почти 71 тыс. американцев умерла в 2021 году от передозировок синтетическими опиоидами, а именно фентанилом, что намного больше, чем 58 220 американских военнослужащих, погибших во время войны во Вьетнаме.

В начале января телеведущий Такер Карлсон заявил, что ситуация на границе с Мексикой — единственный конфликт, который действительно угрожает США. Он рассказал о том, что мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста наркоторговца Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана.

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