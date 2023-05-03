Мэр Донецка сообщил о пострадавших при ударе ВСУ по поселку Александровка
В поселке Александровка в Петровском районе Донецка есть пострадавшие после ударов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил 3 мая мэр города Алексей Кулемзин.
«По предварительным данным, есть пострадавшие», — написал он в Telegram-канале.
Кулемзин добавил, что информация уточняется.
Согласно сообщению представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские военные в 11:55 мск выпустили по Александровке 10 ракет из реактивной системы залпового огня.
Накануне мирный житель погиб при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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