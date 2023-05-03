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Мэр Донецка сообщил о пострадавших при ударе ВСУ по поселку Александровка

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В поселке Александровка в Петровском районе Донецка есть пострадавшие после ударов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил 3 мая мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, есть пострадавшие», — написал он в Telegram-канале.

Кулемзин добавил, что информация уточняется.

Согласно сообщению представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские военные в 11:55 мск выпустили по Александровке 10 ракет из реактивной системы залпового огня.

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