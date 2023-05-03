Пассажир рейса United Airlines устроил драку и попытался выпрыгнуть из самолета

Пассажир рейса авиакомпании United Airlines, летевшего из Сан-Франциско в Техас, избил бортпроводников и попытался выпрыгнуть из самолета через аварийный выход. Об этом 3 мая сообщил портал Fox Business.

По данным издания, конфликт произошел из-за того, что 47-летний Коди Бенджамин Ловинс и его жена заняли чужие места при посадке.

Бортпроводники пытались объяснить им необходимость пересесть, после чего мужчина напал на них и избил. Затем он бросился к аварийному выходу и открыл его, чтобы выпрыгнуть из самолета, но остальные пассажиры не дали ему этого сделать.

Ловинс был задержан полицией. Позже в United Airlanes сообщили, что мужчине запретили дальнейшие полеты рейсами авиакомпании.

Ранее, 2 мая, пассажирка случайно открыла аварийный выход во время посадки на рейс Чита — Москва, вылет самолета перенесен. Находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа, а также работники аэропорта не пострадали.