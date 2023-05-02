Рейс из Читы в Москву перенесли из-за открывшей аварийный выход пассажирки

Пассажирка случайно открыла аварийный выход во время посадки на рейс Чита — Москва, вылет самолета перенесен. Об этом сообщила 2 мая Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Ведомство проводит проверку обстоятельств инцидента. Установлено, что 2 мая при подготовке к вылету самолета Aerobus 320 NEO авиакомпании S7 Airlines сработал один из аварийных трапов.

«Находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа, а также работники аэропорта не пострадали», — отметили в ведомстве.

В аэропорту Читы отметили, что сработал аварийный выход, его открыла пенсионерка 1960 года рождения. Пассажиров, которые находятся в аэропорту, уже обеспечили горячим питанием и напитками.

В конце апреля аэропорт Екатеринбурга не принимал рейсы несколько часов из-за сильного тумана. Видимость на дорогах также была практически нулевая.