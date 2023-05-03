Офтальмолог рассказала о влиянии недосыпа на ухудшение зрения

Недостаток сна повышает риск развития глаукомы и может привести к целому ряду других проблем со зрением. О том, с чем это связано и какими еще последствиями для глаз грозит недосып, «Известиям» 3 мая рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиники», к.м.н. Светлана Миргородская.

«Есть такая крылатая медицинская фраза: Глаза — это часть мозга, вынесенная на периферию. Глаз — это действительно сложный орган, который воспринимает световые импульсы и передает их по зрительным путям в кору затылочной части головного мозга, то есть, по сути, можно сказать, что мы видим не глазами, а мозгом. И наше зрение — это сложный процесс, регулируемый нервной системой», — рассказала Миргородская.

Она отметила, что человеку для нормального функционирования нервной системы нужно не менее семи-девяти часов суточного сна, однако из-за интенсивности современной жизни многие сегодня спят всего четыре-шесть часов. При этом недостаточная продолжительность или плохое качество сна приводят к повышению уровня гормона стресса — кортизола.

Как рассказала врач, помимо других проблем со здоровьем это чревато целым рядом негативных последствий для зрения, в частности повышением внутриглазного давления и риском развития глаукомы.

«Также возникает опасность ухудшения качества и остроты зрения — из-за проблем с фокусировкой, затуманиванием зрения и дрожанием изображения. Кроме того, увеличивается риск развития центральной серозной хориоретинопатии — патологии, при которой отслаивается нейроэпителия сетчатки, из-за чего перед глазом может появиться желтоватое или серое пятно, а в некоторых случаях возможно развитие искажения зрения. Также из-за повышенного уровня кортизола ухудшается выработка секрета слезных желез, снижается качество слезной пленки и усиливается синдром сухого глаза», — рассказала Миргородская.

Во-вторых, по словам офтальмолога, недостаток сна снижает чувствительность к инсулину, уменьшает выработку соматотропина и нейромедиаторов, что может стать причиной ряда неприятных последствий.

Среди них врач назвала развитие сахарного диабета, поражение зрительного нерва, нарушение артериального давления (появление мушек и вспышек в глазах), частые инфекционные заболевания (в том числе конъюнктивиты и иридоциклиты), сдвиги гормонального фона (эндокринная офтальмопатия, синдром сухого глаза), нарушения иннервации мышц (возникновение нервного тика — дергается глаз), повышение выработки ликвора или нарушение его оттока (отек зрительного нерва).

«Поэтому так важно давать себе отдохнуть и спать рекомендованное врачами время. А при нарушении качества сна и проблемах с засыпанием необходимо обратиться к врачу-сомнологу», — подытожила Миргородская.

Ранее, в декабре 2022 года, врач-офтальмолог, офтальмохирург Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Лилия Мельникова рассказала, что снижение зрения может быть как временным явлением (длительностью от нескольких минут до суток), так и внезапным без последующего восстановления.

Среди причин, которые могут приводить к временному снижению зрения, врач выделила мигрени, недостаточность вертебробазилярных артерий, окклюзию сонных артерий, изменение артериального давления. Резкое и внезапное снижение зрения, по словам Мельниковой, может быть вызвано такими опасными причинами, как окклюзия сосудов сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело, а также невриты зрительного нерва.