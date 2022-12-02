Реклама
Прямой эфир
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Мир
Испания предупредила ЕС о возможной связи посылок с бомбами с конфликтом на Украине
Спорт
«Формула-1» отменила Гран-при Китая 2023 года
Мир
Шольц призвал Путина как можно скорее найти решение конфликта на Украине
Мир
ЕК предложила наказывать физлиц тюрьмой за нарушение санкций ЕС против РФ
Авто
Китайская Evergrande приостановила производство своих электромобилей
Мир
В Сирии опровергли заявление Пентагона о ликвидации лидера ИГ оппозицией
Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до трех
Мир
В Польше полицейским пришлось выселять беженцев с Украины с помощью автокрана
Мир
Германия направит Украине семь подлежавших утилизации ЗСУ Gepard
Происшествия
В результате пожара на судне на Борисовских прудах пострадала женщина
Общество
Кравцов заявил о включении раздела про СВО в школьные учебники истории

Офтальмолог назвала безобидные и опасные причины снижения зрения

Офтальмолог Мельникова назвала причины снижения зрения — от безобидных до самых опасных
0
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снижение зрения является самым частым поводом обращения пациентов к офтальмологу. О наиболее распространенных причинах такого недуга — от безобидных до самых опасных — «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Лилия Мельникова.

Око за оспу: каждый десятый может потерять зрение после вируса обезьян
С какими симптомами стоит срочно обращаться к врачу и как минимизировать риск полной слепоты

По ее словам, снижение зрения может быть как временным явлением (длительностью от нескольких минут до суток), так и внезапным без последующего восстановления.

Если говорить о причинах, которые могут приводить к временному снижению зрения, то врач выделила мигрени, недостаточность вертебробазилярных артерий, окклюзию сонных артерий, изменение артериального давления.

Резкое и внезапное снижение зрения, по словам Мельниковой, может быть вызвано такими опасными причинами, как окклюзия сосудов сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело, а также невриты зрительного нерва.

Врач отметила, что в таких случаях человек может сам заметить ухудшение зрения и вовремя записаться на прием к офтальмологу.

«Но есть состояния, когда зрение снижается медленно и безболезненно. Особенно опасной в этом плане является глаукома — инвалидизирующее заболевание зрения, когда гибель нервных клеток сетчатки и зрительного нерва приводит к слабовидению и слепоте за счет сужения полей зрения, вплоть до «трубочного. И здесь поможет только профилактика», — рассказала офтальмохирург.

При этом она отметила, что не существует волшебных капель или особой диеты для укрепления зрения. По ее словам, чаще всего такие методы бесполезны.

Вместо этого она посоветовала соблюдать режим зрительных нагрузок — каждый час сменять вид деятельности на физическую. Во время таких перерывов врач рекомендовала использовать увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой без консервантов.

«А также смотреть вдаль и всматриваться в объекты на дистанции более 5 м. Не стоить забывать о пеших прогулках — не меньше часа в день для взрослых и не меньше 10 часов в неделю для детей», — подытожила Мельникова.

Ранее, 11 ноября, врач-офтальмолог офтальмологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Василий Гладилин назвал основные причины косоглазия. Врач отметил, что чаще всего косоглазие возникает из-за нарушения иннервации, которая есть у каждой глазодвигательной мышцы. Иннервация — это сигнал от нервной системы, поступающий к определенной мышце для того, чтобы она пришла в движение.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022