Реклама
Прямой эфир
Мир
В Южной Корее опровергли сообщения о передаче летального оружия Украине
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации
Армия
Освобожденные бойцы ДНР рассказали о пытках СБУ в украинском плену
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удары по позициям ВСУ
Армия
Военные ЗВО уничтожили ракеты «Точка-У» с помощью ЗРПК «Панцирь-С1»
Мир
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Япония подтвердила гибель своего гражданина в ходе боев на Украине
Мир
Трюдо обсудил с Зеленским варианты дальнейшей помощи Украине
Мир
В Британии указали на готовность Северной Европы продолжать помогать Киеву
Армия
Офицер ДНР прокомментировал ход боев на авдеевском направлении
Армия
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Мир
Минэкономики Украины предрекло победу РФ в случае отказа США от помощи

Офтальмолог назвал основные причины косоглазия

Офтальмолог Гладилин рассказал о причинах косоглазия и дал советы по профилактике заболевания
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно 11 ноября отмечается День офтальмолога. Врачи этой специальности занимаются изучением анатомии и физиологии глаза, а также лечением различных глазных патологий, в том числе косоглазия. Об основных причинах развития этого заболевания, а также о способах профилактики «Известиям» рассказал врач-офтальмолог офтальмологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Василий Гладилин.

Сплошные минусы: почему в школе становится больше близоруких детей
Врачи рассказали, какие виды спорта помогают сохранить зрение

По его словам, это серьезное заболевание, которое может привести к потере четкости зрения, оно является возможным сигналом патологий других систем организма. Примерно 3% детей страдают от этого нарушения, при этом мальчики болеют так же часто, как и девочки.

«Чаще всего косоглазие возникает из-за нарушения иннервации, которая есть у каждой глазодвигательной мышцы. Иннервация — это сигнал от нервной системы, поступающий к определенной мышце для того, чтобы она пришла в движение. Нарушение подразумевает частичное или полное отсутствие сигнала мышцы: она становится слабой, действует плохо. Всего у человека 12 глазодвигательных мышц, по шесть с каждой стороны. Если одна из них не работает, это приводит к нарушению баланса угла зрения, то есть к косоглазию», — пояснил специалист.

Он уточнил, что во взрослом возрасте заболевание возникает при серьезных травмах или болезнях, например, при нарушении кровоснабжения в головном мозге или эндокринопатиях. Косоглазие появляется и на фоне неврологических процессов: если присутствуют нарушения со стороны функций центральной нервной системы, необходимо обязательно проходить профилактический осмотр у офтальмолога и невролога.

Говоря о методах лечения косоглазия, Гладилин подчеркнул необходимость проведения тщательного обследования ребенка с целью выявления причины заболевания. В случае невозможности устранить косоглазие при помощи очков и другой терапии может быть назначено хирургическое вмешательство. Врачи воздействуют хирургическим путем на мышцы глаза, речь не идет о лазерной коррекции, пояснил офтальмолог.

Кроме того, помимо классических хирургических методик используется хемоденервация: пациенту инъекционно вводят ботулотоксин в глазодвигательные мышцы, благодаря этому происходит их расслабление. Это сложная процедура, ее проводят под наркозом, однако она является менее травматичным и более быстрым способом помочь пациенту. Ботулотоксин имеет непродолжительный эффект, но за время действия вещества ребенок может стабилизировать свое косоглазие.

«Для профилактики необходим сбалансированный зрительный режим и плановые осмотры у офтальмолога. Регулярные консультации врача позволяют найти причины, которые могут привести к косоглазию. Чаще всего этими факторами являются именно нарушения рефракции: дальнозоркость и астигматизм, особенно если на каждом глазу патологии четкости зрения различны», — добавил Гладилин.

В октябре врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова рассказала «Известиям», симптомом каких заболеваний может быть ухудшение зрения, а также дала советы по их профилактике. К числу наиболее частых болезней, проявляющихся снижением зрения, специалист отнесла нарушение аккомодации, пресбиопию, а также синдром сухого глаза.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022