Офтальмолог назвал основные причины косоглазия

Ежегодно 11 ноября отмечается День офтальмолога. Врачи этой специальности занимаются изучением анатомии и физиологии глаза, а также лечением различных глазных патологий, в том числе косоглазия. Об основных причинах развития этого заболевания, а также о способах профилактики «Известиям» рассказал врач-офтальмолог офтальмологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Василий Гладилин.

По его словам, это серьезное заболевание, которое может привести к потере четкости зрения, оно является возможным сигналом патологий других систем организма. Примерно 3% детей страдают от этого нарушения, при этом мальчики болеют так же часто, как и девочки.

«Чаще всего косоглазие возникает из-за нарушения иннервации, которая есть у каждой глазодвигательной мышцы. Иннервация — это сигнал от нервной системы, поступающий к определенной мышце для того, чтобы она пришла в движение. Нарушение подразумевает частичное или полное отсутствие сигнала мышцы: она становится слабой, действует плохо. Всего у человека 12 глазодвигательных мышц, по шесть с каждой стороны. Если одна из них не работает, это приводит к нарушению баланса угла зрения, то есть к косоглазию», — пояснил специалист.

Он уточнил, что во взрослом возрасте заболевание возникает при серьезных травмах или болезнях, например, при нарушении кровоснабжения в головном мозге или эндокринопатиях. Косоглазие появляется и на фоне неврологических процессов: если присутствуют нарушения со стороны функций центральной нервной системы, необходимо обязательно проходить профилактический осмотр у офтальмолога и невролога.

Говоря о методах лечения косоглазия, Гладилин подчеркнул необходимость проведения тщательного обследования ребенка с целью выявления причины заболевания. В случае невозможности устранить косоглазие при помощи очков и другой терапии может быть назначено хирургическое вмешательство. Врачи воздействуют хирургическим путем на мышцы глаза, речь не идет о лазерной коррекции, пояснил офтальмолог.

Кроме того, помимо классических хирургических методик используется хемоденервация: пациенту инъекционно вводят ботулотоксин в глазодвигательные мышцы, благодаря этому происходит их расслабление. Это сложная процедура, ее проводят под наркозом, однако она является менее травматичным и более быстрым способом помочь пациенту. Ботулотоксин имеет непродолжительный эффект, но за время действия вещества ребенок может стабилизировать свое косоглазие.

«Для профилактики необходим сбалансированный зрительный режим и плановые осмотры у офтальмолога. Регулярные консультации врача позволяют найти причины, которые могут привести к косоглазию. Чаще всего этими факторами являются именно нарушения рефракции: дальнозоркость и астигматизм, особенно если на каждом глазу патологии четкости зрения различны», — добавил Гладилин.

В октябре врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова рассказала «Известиям», симптомом каких заболеваний может быть ухудшение зрения, а также дала советы по их профилактике. К числу наиболее частых болезней, проявляющихся снижением зрения, специалист отнесла нарушение аккомодации, пресбиопию, а также синдром сухого глаза.