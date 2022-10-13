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Офтальмолог назвала частые причины ухудшения зрения

Офтальмолог Меркулова: ухудшение зрения может быть следствием стресса и повышенной нагрузки на глаза
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Фото: Global Look Press/Jodi & Jake
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Всемирный день зрения отмечается 13 октября. По случаю памятной даты врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова рассказала «Известиям», симптомом каких заболеваний может быть ухудшение зрения, а также дала советы по их профилактике.

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К числу наиболее частых болезней, проявляющихся снижением зрения, специалист отнесла нарушение аккомодации, пресбиопию, а также синдром сухого глаза.

«Нарушение аккомодации, называемое «привычно избыточное напряжение аккомодации» (ПИНА), возникает обычно у молодых людей при увеличении нагрузки на глаза, например при совмещении работы и учебы или при устройстве на новую работу, где нужно больше времени проводить за компьютером. Спровоцировать это состояние может острый стресс, а усугубить ситуацию — синдром сухого глаза», — отметила Меркулова.

По ее словам, этот недуг обычно проявляется трудностью фокусировки, снижением зрения вдаль и ухудшением зрения к концу рабочего дня и/или к концу рабочей недели. В легких случаях достаточно полноценного отдыха и нормализации режима труда и отдыха. В более тяжелых случаях необходимо обращаться к врачу офтальмологу.

Еще одно частое нарушение зрения — пресбиопия, или возрастная дальнозоркость, — возникает у всех людей с хорошим зрением после 40–45 лет. Характеризуется это состояние трудностями при чтении мелкого шрифта и при работе вблизи (30–40 см от лица), особенно выражены эти ощущения к концу рабочего дня, при плохом освещении и общем утомлении. Проблема решается приобретением очков для чтения.

Также офтальмолог предупредила о таком заболевании глазной поверхности, как синдром сухого глаза. С ним сталкивается практически каждый офисный сотрудник или житель мегаполиса. Его проявления: ощущение дискомфорта, сухости и жжения глаз, слезотечение, сложность фокусировки, особенно к концу рабочего дня.

«При этом заболевании зрение снижается не так значительно, но самочувствие глаз ощутимо страдает, что снижает качество жизни и работоспособность, особенно у людей, которые большую часть рабочего времени проводят за компьютером. Усугублять его могут хронические заболевания, прием некоторых лекарств, сухой воздух в помещениях, курение. Часто с ним сталкиваются носители контактных линз», — уточнила врач.

Она дала несколько советов, которые помогут облегчить работу за компьютером. Так, рекомендуется каждые два часа работы делать пятнадцатиминутный перерыв, во время которого нужно смотреть вдаль. В качестве альтернативы офтальмолог предложила правило «20-20-20»: каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд, чтобы посмотреть на расстояние 20 футов (6 м).

Также следует помнить, что техника должна находиться 50–80 см от глаз, монитор следует располагать на 12–15 см ниже уровня глаз. В то же время длительная работа за компьютером требует использования очков с покрытием Blue Control, то есть с защитой от света, излучаемого цифровыми устройствами.

Кроме того, Меркулова обратила внимание на необходимость использовать дома и на работе увлажнитель воздуха, пить больше воды, отказаться от вредных привычек. В случае наличия заболеваний глаз важно посещать врача не реже одного раза в год, а также при ухудшении зрения. Более пристально относиться к здоровью глаз также рекомендуется, если у ваших ближайших родственников есть серьезные заболевания этого органа. Также важно следовать рекомендациям врача: строго соблюдать режим ношения линз и очков.

«Старайтесь заботиться о своем здоровье в целом: держите под контролем хронические заболевания, при обострениях своевременно обращайтесь в лечащему врачу, ведите здоровый образ жизни. Если вам нужна срочная консультация с врачом, вы можете сделать это онлайн», — добавила Меркулова.

В сентябре врач-офтальмолог Любовь Романова рассказала, что появление мушек перед глазами может говорить о развитии различных заболеваний. В частности, такой симптом можем быть сопутствующим признаком близорукости, нарушений обмена веществ и отравления.

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