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Президент БК ЦСКА сообщил об улучшении состояния баскетболиста Шведа

Президент ПБК ЦСКА Ватутин: баскетболист Швед идет на поправку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Состояние баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа улучшается, рассказал президент баскетбольного клуба Андрей Ватутин газете «Спорт-Экспресс» в среду, 3 мая.

«Алексей чувствует себя лучше. Врачи говорят, что ситуация стабилизировалась, нормализовалась. Идет на поправку», — сказал он.

Как сообщил Ватутин, дополнительные обследования закончатся 3 мая. По их результатам медики примут решение по дальнейшему плану лечения баскетболиста, дополняет «Газета.Ru»

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1 мая вечером на Шведа напала группа мужчин. Инцидент произошел в центре Москвы возле припаркованного автомобиля. Шведа ударили несколько раз, после чего он упал на асфальт. Нападавшие с места преступления сбежали.

Спортсмен получил серьезную черепно-мозговую травму. По факту избиения баскетболист написал заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Личности некоторых нападавших установлены.

Ватутин отмечал, что на восстановление игрока потребуется время. Спортсмен пропустит несколько игр.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной РФ он стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.

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