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Появились подробности разоблачения и поимки организаторов диверсий и терактов в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли деятельность группировки украинских диверсантов, планировавших совершить теракты на территории России. «Известия» в среду, 3 мая, рассказывают подробности данного дела.

В ФСБ сообщили, что одна диверсионная группа готовила покушения на мэра Ялты Янину Павленко и главу Крыма Сергея Аксенова. А вторая под прикрытием бизнеса по торговле свадебными платьями наладила пересылку из Болгарии в разные регионы РФ взрывных устройств.

Организатором планировавшихся терактов и диверсий оказался офицер действующего резерва военной разведки, заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец. Он, по версии спецслужб, лично координировал подготовку убийств высокопоставленных российских чиновников.

Во время обыска у задержанных оперативники нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида британского производства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые детонаторы, трекеры для слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами. Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Как было установлено, их завербовал Роман Машовец.

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Как заявил на допросах бывший сотрудник полиции Виктор Подвальный, он пошел на сделку с ГУР, поскольку два его сына, живущие на Украине, прячутся от мобилизации. Чтобы их не забрали в армию, он сам вышел на Машовца и предложил сотрудничество. Вербовка произошла в польском Кракове. На связь со своими кураторами он выходил по понедельникам и пятницам — по специально выданному для этих целей телефону с использованием VPN.

По данным «Известий», именно Подвальный занимался вербовкой остальных участников группы. Так, Александр Литвиненко на допросе сообщил, что согласился сотрудничать со спецслужбами Украины, потому что нуждался в средствах для выплаты ипотеки. Видео его допроса есть в распоряжении «Известий».

В ФСБ отметили, что для получения посылок Подвальный использовал втемную разных людей. В частности, пенсионеров. Так, он убедил одну женщину принять на свое имя посылку в пункте СДЭК. Внутри были электрические варочные панели, начиненные взрывчаткой: тротилом или пластидом. Получая через таких посредников опасный товар, он затем переправлял его по другим указанным кураторами адресам.

Также был задержан гражданин Украины и Болгарии Денис Петранов — он, по мнению следствия, участвовал в поставках на территорию России взрывчатки.

«Органами безопасности вскрыт и локализован международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты, которые должны были быть использованы при теракте. Он проходил через территории Турции и Грузии», — говорится в сообщении ФСБ.

Еще одна схема, вскрытая силовиками, также начиналась за границей — с проживающей в Болгарии гражданки Украины, владелицы салона свадебных платьев Марины Матущак. Она находила в РФ, в частности в Санкт-Петербурге, партнеров якобы для совместного ведения бизнеса, которым предлагала платья с большими скидками. Если они соглашались, через Дениса Петранова она отправляла им посылки, в которых, помимо платьев, оказывались всё те же электронные варочные панели.

На вопросы бизнес-партнеров она отвечала, что курьер перепутал заказы, и просила переслать электроплиты уже по другим адресам.

ФСБ установила идентичность взрывчатки в плитах той, которая использовалась для подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля 2023 года. По той же схеме, как полагает следствие, был осуществлен ряд произошедших в России терактов. В частности, убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв Крымского моста.

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Ранее в этот день в Центре общественных связей ФСБ сообщили о вскрытии агентурной сети Главного управления разведки (ГУР) Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма.

Днем ранее сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в причастности к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУ МВД по Запорожской области. Это гражданин Украины и два гражданина России. В ФСБ отметили, что задержанные диверсанты планировали совершить очередной теракт во время майских праздников.

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