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Военнослужащие рассказали об уничтожении укрепления и пулеметной точки ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили бетонное укрепление и пулеметную точку украинских боевиков. Корреспондент «Известий» Даниил Левин поделился боевой работой техники в среду, 3 мая.

По слова бойца, в результате удара были также уничтожены около 10 националистов.

Боевая машина справляется со своими задачами, а во избежание ответного огня «Гиацинт-Б» постоянно маневрирует и меняет позиции.

«Мы меняем позиции, постоянно маневрируем, на одном месте не стоим. За счет маневрирования и маскировки мы достигли этих успехов. Дай бог, продолжим дальше в том же темпе», — рассказал один из военных.

«Успех всегда достигается, когда работает танк»
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Ранее, 2 мая, российский боец с позывным Высота показал съемочной группе «Известий» работу советской 152-милиметровой буксирующей пушки «Гиацинт-Б», которую активно используют Вооруженные силы РФ. Гаубица наносит удары на расстоянии 28 км при полном заряде и 33 км при дальнобойном.

1 мая артиллеристы Воздушно-десантных войск применили «Гиацинт-Б» для поддержки штурмовых отрядов на артемовском направлении. В Минобороны РФ рассказали, что с помощью этих гаубиц российские бойцы могут ликвидировать замаскированные оборонительные сооружения и пункты управления, а также серьезно сокращать возможности националистов к сопротивлению.

28 апреля корреспондент «Известий» Станислав Григорьев сообщил, что расчет гаубицы «Гиацинт» уничтожил группу пехоты ВСУ в зоне спецоперации. Журналист уточнил, что российские военные уничтожили украинский танк и миномет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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