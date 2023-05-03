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Хакер рассказал про использование искусственного интеллекта в военной сфере

Хакер Левашов: активное использование ИИ в вооружении может произойти уже в этом году
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Фото: Соцсети
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Использование оружия на основе искусственного интеллекта (ИИ) станет прорывом на фронте, и он может наступить уже в этом году. Об этом в среду, 3 мая, в интервью «Известиям» заявил хакер и криптотрейдер Петр Левашов.

Он рассказал, что на данный момент всё противостояние беспилотным летательным аппаратам (БЛА) связано с войсками радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они прерывают связь дрона с центром управления и таким образом блокируют его работу. Однако с уменьшением компьютеров и улучшением нейронных сетей блокировка БЛА осложнится.

«Недолог тот момент, когда вот этот компьютер, где находится нейронная сеть, будет внутри маленького дрона, который несет гранату, или большого танка», — отметил эксперт.

Он считает, что прорыв может случиться уже в этом году. Левашов уверен, что российское командование внедрит искусственный интеллект в свое вооружение, осознавая опасность этой технологии и перспективы, которые она открывает.

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25 апреля замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка заявил, что в течение пары лет там начнется серийное производство ударного беспилотника «Охотник». Испытания второго образца начнутся летом.

21 апреля компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке «Экипировка» на ВДНХ в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе (First Person View (FPV) — вид от первого лица) самолетного типа К-5. Он оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, работая в рамках тепловых сигнатур и в рамках образов, сообщили разработчики.

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