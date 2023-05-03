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Модельер Цигаль поделилась воспоминаниями о Юдашкине

Модельер Цигаль заявила, что Юдашкин делал из моды праздник
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Модельер Маша Цигаль рассказала, что о Валентине Юдашкине у нее остались только приятные воспоминания. Об этом она сообщила в беседе с «Москвой 24» во вторник, 2 мая.

По ее словам, Юдашкин «был одним из нескольких дизайнеров, которые, в принципе, существовали».

«Он создавал такие красивые шоу, стоял у истоков русской моды», — подчеркнула Цигаль.

Она отметила, что Юдашкин всегда был готов «дать дорогу молодым коллегам» и в свое время помог ей с рекомендацией в Ассоциацию высокой моды, отмечает телеканал «360».

Со своей стороны, петербургский модельер Янис Чамалиди выразил мнение, что с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным уходит целая эпоха, пишет RT. Модельер выразил мнение, что вместе с такими мастерами уходит эпоха уникальности.

Человек стиля: умер модельер Валентин Юдашкин
Биография знаменитого кутюрье была нетипичной для мира моды

О смерти Валентина Юдашкина стало известно ранее этим же днем. Ему было 59 лет, пишет «Ридус». В последние годы модельер боролся с тяжелой болезнью. Кутюрье на протяжении нескольких лет боролся с раком правой почки.

Прощание с Валентином Юдашкиным назначено на субботу, 6 мая на Троекуровском кладбище Москвы, пишет НСН.

О своей болезни Валентин Юдашкин рассказал в 2021 году. Он не скрывал, что жил от одного визита врача до другого. По его словам, ему помогала вера в Бога, а также любящая семья, которая за ним ухаживала и во всем помогала, пишет сайт kp.ru.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал телеканалу «Звезда», что Валентин Юдашкин был «витриной нашего Отечества», двигал модельный бизнес вперед в России и мире. Он рассказал, как модельер начинал свой путь в маленьком подвале дома, где жил певец. Тогда он занимался рисунком и придумывал интересные решения с гримом.

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