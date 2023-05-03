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Риелтор оценил стоимость элитной недвижимости блогера Самойловой

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Фото: Соцсети
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Риелтор, директор компании «Самолет Плюс Москва-Сити» Дмитрий Семененко в среду, 3 мая, в беседе с «Известиями» оценил стоимость элитной недвижимости, которую в прошлом году блогер Оксана Самойлова приобрела вместе со своим мужем — рэпером Джиганом.

Речь идет о загородном особняке в Подмосковье, купленном семьей за 1 млрд рублей, а также о квартире в Дубае, за которую, по словам Самойловой, заплатили 36 млн рублей.

Рилетор отметил, что дом, расположенный в 20 минутах езды от МКАДа, является настоящим дворцом — коттеджи бизнес-класса в этом поселке характеризуются большой площадью и напоминают пригород Нью-Йорка.

«Средняя площадь особняков составляет где-то 1,5–2,5 тыс. кв. м, на площади участков 30, 60 соток и больше. Стоимость таких объектов в элитном Подмосковье составляет от 1 млрд рублей, поэтому 1,5–2 млрд рублей — это стандартный чек для этой локации. Конечно, можно найти объекты и за 600 млн рублей, но всё зависит от расположения, от внутренней начинки этих особняков», — пояснил Семененко.

По словам эксперта, чаще всего такие дома покупают в ипотеку, и займы в банках дают охотно, так как оценочная стоимость этой недвижимости гораздо выше ее реальной стоимости.

«Условно говоря, если недвижимость в реальности стоит около 1 млрд рублей, то оценивают ее порядка 3 млрд рублей, потому что это элитное окружение, здесь есть несколько SPA-комплексов, ресторанов, собственная инфраструктура внутри этого поселка, и, соответственно, банки дают ипотеку на такие особняки», — добавил он.

Что же касается квартиры в Дубае, то, по мнению Семененко, ее реальная стоимость гораздо выше, чем заявленные 36 млн рублей. По оценке риелтора, за такую отделку премиум-класса в видовой квартире пришлось бы заплатить порядка 100 млн рублей.

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2 мая операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой были приостановлены по решению Федеральной налоговой службы (ФНС). Речь идет о предприятиях ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел». Компании занимаются продажей одежды и обуви оптом и в розницу. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 1 мая подтвердила сообщения о блокировке счетов блогеров из-за неуплаты налогов.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Известиями» заявил, что блокировка операций по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой, скорее всего, связана не с неуплатой налогов, а с тем, что она не подала налоговую декларацию. Как обратил внимание Хаминский, счета самой Самойловой как физического лица и индивидуального предпринимателя не заблокированы. А претензии к двум названным юридическим лицам совсем иные, чем были предъявлены блогерам Елене Блиновской, Валерии Чекалиной и Александре Митрошиной.

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