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Казанский бит: УНИКС ворвался в финал на последней секунде

Решающий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в столице Татарстана закончился потерей «Зенита» и точным штрафным Винса Хантера
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Казанский УНИКС стал соперником «Локомотива-Кубани» в финале Единой лиги ВТБ. В решающем седьмом матче казанцы в драматичной концовке переиграли на своем паркете петербургский «Зенит». Причем победу добыли на последней секунде. Решающий штрафной на счету Винса Хантера, героем же встречи стал Ненад Димитриевич, набравший 16 очков в решающей четверти. Таким образом, в Лиге ВТБ будет новый чемпион. Петербургский клуб слагает свои полномочия. За третье место коллектив Чави Паскуаля сыграет с ЦСКА.

Драма в Казани

Еще перед полуфинальной серией многие эксперты прогнозировали, что в противостоянии УНИКСа и «Зенита» состоится седьмой матч. И это было логично. В регулярке команды обменялись победами (казанцы выиграли два матча на первом этапе, сине-бело-голубые после разделения команды на две шестерки). У клубов в этом году сопоставимые финансовые возможности и, как следствие, ростеры. К серии команды подошли без травм, но уже по ходу Чави Паскуаль потерял сразу двух ключевых игроков. Трей Томпкинс сломался во втором матче в «Баскет-холле», Сергей Карасев в пятой игре в Казани. Тем не менее наставник сине-бело-голубых находил ресурсы для спасения. Например, в шестом матче в Петербурге суперматч выдали Сергей Торопов и Игорь Вольхин (получил игровое время Карасева). На двоих они набрали 26 очков и очень помогли команде в концовке.

Но чтобы выиграть седьмую игру в Казани (до этого обе команды побеждали только на своем паркете), «Зениту» надо было активизировать свои главные силы. И Томас Эртель с первых минут заиграл так, что всем стало понятно: на площадке элитный разыгрывающий, который до сих пор способен делать погоду в любом клубе Евролиги. Однако и у хозяев нашелся достойный ответ.

Ненад Димитриевич и Дэрил Мэйкон во вторник, 2 мая, тоже играли главный матч в жизни. Именно они и суперстарательный Луи Лабери помогли УНИКС уйти на перерыв с разницей «+5».

Впрочем, для такой напряженной игры это не преимущество. Два трехочковых подряд от Адриана Мормана в дебюте третьей четверти и счет уже равный. А после двух точных штрафных от Виталия Фридзона уже «Зенит» вышел вперед (45:44). За следующие четыре минуты четверти лидер сменился аж шесть раз (особенно эффектным получился постер-данк Лабери), но последнее слово осталось за Эртелем (55:52).

Развязка этой серии произошла именно в заключительной четверти решающего матча. Борьба в каждом эпизоде была не на жизнь, а на смерть. И это не просто слова. Лабери, Рейнольдс, Хантер, Эртель, Морман, Зубков пластались по паркету, лишь бы выцарапать мяч для своей команды. В какой-то момент УНИКС стал уступать «-6», потом сравнял счет, но опять пропустил пять очков подряд от Трента Фрэйзера. Но Димитриевич сумел вернуть партнеров в чувства. За четверть баскетболист из Северной Македонии набрал 18 очков (!), в том числе забросил трехочковый за 39 секунд до конца (76:75 – в пользу УНИКСа). Паскуаль взял тайм-аут. После него Эртель довел мяч до трехочковой дуги и забросил столь нужный бросок для своей команды (79:77 – в пользу «Зенита»). Димитриевич ответил на это точным средним и счет стал равный (79:79).

У «Зенита» оставалось чуть более пяти секунд, чтобы вырвать победу. Но сине-бело-голубые допустили потерю. Мяч перешел к УНИКСу и Хантер смог найти фол. Винс встал на линию и, забив один из двух, вывел свою команду в полуфинал. Фантастическая развязка. Такой поддержки в «Баскет-холле» еще не было.

— Мы выиграли эту серию за счет веры в себя и поддержке наших болельщиков, — отметил «Известиям» капитан УНИКСа Андрей Воронцевич. — Без них мы бы не справились с «Зенитом». Наши болельщики — наши крылья. Суперматч Димитриевича? Он чувствует поддержку тренера, партнеры заряжают его. В финал с «Локомотивом» нам не будет просто. Это будет тяжалейшая серия, которую можно будет выиграть только за счет сумасшедшей самоотдачи.

Надежды «Локо»

Финальная серия начнется в Казани, где состоятся два первых матча. Третья и четвертая игра пройдет в Краснодаре. Для «Локомотива-Кубань» это первый финал с сезона-2012/13. Кстати, тогда команду возглавлял российский специалист Евгений Пашутин (также принес «Локо» Еврокубок). А последний раз клуб брал медали с другим российским тренером — Сергеем Базаревичем в сезоне-2014/15. С тех пор как отрезало. Хотя после этого коллектив возглавлял в том числе топ-специалисты: Георгиос Барцокас (вывел «Локо» в «Финал четырех» Евролиги) и Саша Обрадович (играли в финале Еврокубка).

С Александром Секуличем «Локо» наконец-то покорился плей-офф Единой лиги. Да, в финале его команда вновь будет андердогом, но списывать со счетов Щербенева и компанию точно не стоит. За весь регулярный сезон у ЦСКА было всего два поражения. Краснодарцы нанесли им четыре поражения за одну серию.

— В финале легко не будет, — заявил «Известиям» Александр Щербенев. — Мы так же будем андердогами. Мало кто в нас верит, но мы продолжаем доказывать. Надеюсь, мнение людей поменяется после этого сезона.

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