«Без разницы, с кем играть в финале»

Впервые в истории баскетбольной Единой лиги ВТБ после четырех матчей полуфинальных серий в обеих парах равный счет. ЦСКА и «Локомотив-Кубань» обменялись победами в Москве и Краснодаре, а «Зенит» сумел полноценно реабилитироваться за неудачный выезд к УНИКСу. Особенно мощно подопечные Чави Паскуаля выглядели в четвертом матче: впервые в сезоне набрали 100 и более очков, а также поставили рекорд плей-офф по точным трехочковым (19). После игры в Северной столице «Известиям» удалось пообщаться с форвардом сине-бело-голубых и сборной России Сергей Тороповым.

«Там играет много друзей. Хотелось с ними по-хорошему зарубиться»

— Ваша серия с УНИКСом — настоящее украшение сезона. Силы команд примерно равны?

— Изначально понимали, что с УНИКСом будет непросто и все решат детали. У обоих коллективов хорошо укомплектованные, опытные, глубокие составы, которые возглавляют топ-тренеры. Они выиграли у нас два матча на первом этапе регулярки, мы взяли две игры, когда чемпионат разделился на две шестерки. В плей-офф пока обменялись домашними победами.

— В первой встрече плей-офф ваша команда проиграла с разницей «-27». Это было затмение? Паскуаль сильно ругался на игроков?

— Конечно, он был недоволен. Никто не думал, что мы так начнем. Очень много промахнулись, не получалось выполнить то, как мы задумали сыграть в защите. Хорошо, что в четвертой игре удалось реабилитироваться за тот разгром («Зенит» также победил с разницей «+27», впервые в сезоне набрав 100 и более очков). Надеюсь, эта победа прибавит нам уверенности, и мы сможем развить свой успех в Казани.

— В первых двух матчах вы не смогли справиться с Джаленом Рейнольдсом. За счет чего удалось остановить американского центрового в Петербурге?

— Тщательно разбирали его игру, смотрели много видео, сделали заготовки, чтобы минимизировать полезные действия Джалена. Нам это удалось, но не стоит забывать, что Рейнольдс по-прежнему опасен. В отставших играх ему по-прежнему надо уделять много внимания.

— В марте «Зенит» уступил в финале Кубке России вашей бывшей команде «Нижнему Новгороду». Насколько это было обидное поражение?

— Достаточно болезненно. Хотелось завоевать первый важный трофей в своей карьере. Да, у меня были медали в Суперлиге, перед началом сезона мы выиграли Суперкубок, но выиграть Кубок — это особая история. И, конечно, обидно, что поражение пришлось от «НН». Там играет много друзей. Хотелось с ними по-хорошему зарубиться и выиграть. Не получилось — они заслуженно стали чемпионами.

— Вы проводите первый сезон в топ-клубе. Чувствуете разницу?

— Больше ответственности. Совершенно другая роль. Мне потребовалось время на адаптацию — первые три-четыре месяца мало что получалось. Но шаг за шагом адаптировался к новым условиям.

— Даже тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал наставника «Зенита» великим тренером. Какие у вас ощущения от работы с Чави Паскуалем?

— Он особенный тренер, все это знают. К каждой игре мы готовим какие-то новинки. У него отличные идеи по защите, по нападению. Видно, что у него выдающийся уровень понимания игры, так как все почти все задумки срабатывают.

— Вы пришли в «Зенит» уже опытным игроком. Все равно чему-то удивлялись на тренировках?

— Конечно. Все-таки, это другая система, которую не так просто усвоить. Надо запоминать очень много комбинаций, взаимодействий. Поэтому в начале было непросто.

«Был бы рад, если количество игр увеличится»

— Больше общаетесь только с российскими игроками?

— Я бы не сказал. У нас отличная атмосфера в команде. Нет никакого разделения на иностранцев и россиян.

— При Зоране Лукиче вы стали одним лидером сборной, но после трех матчей отбора на чемпионат мира-2023 нашу команду отстранили от всех международных соревнований. Тяжело это переживали?

— Обидно, но что мы можем поделать? Таковы реалии.

— В отсутствии сборной и еврокубков игроки, выступающие в Единой лиге, сейчас проводят не так много матчей и гораздо больше тренировок. Нет ли у вас запроса на уплотнение календаря?

— В этом сезоне в Единой лиге ВТБ добавился еще один круг, когда после основной регулярки команды, как я уже говорил, разделили на две шестерки. Это однозначно было правильное решение. Но все равно были промежутки, когда мы очень много тренировались, а не играли. Когда наши команды выступали в еврокубках, особенно в Евролиге, то бывало, что на неделе они проводили по четыре игры. Конечно, играть, а не тренироваться приятнее, плюс постоянно находишься в тонусе. Но имеет, что имеем.

— Говорят, что с нового сезона количество игр в регулярном сезоне могут увеличить.

— Был бы рад, если количество игр увеличится.

— В этом году главным открытие Единой лиги стал московский МБА, за который вы выступали с 2016 по 2018 годы. Приятно, что команда без легионеров в первый же сезон вышла в плей-офф?

— Я уже неоднократно говорил, что МБА — молодцы. Там есть система, есть люди, которые знают, как развивать клуб. И, конечно, большой успех, что они подписали Василия Николаевича Карасева. Этот тренер умеет работать с молодыми игроками. Результат налицо.

— Следите за второй полуфинальной серией? Многие удивлены такой смелой игрой «Локомотива-Кубань».

— Они молодцы. Нашли способы, как остановить мощную атаку ЦСКА, нашли у них слабые места. В этой серии ЦСКА проиграл столько же матчей, сколько за всю регулярку. Особенно очень интересная встреча была в Краснодаре, когда хозяева смогли выиграть, уступая «-17» в заключительной четверти.

— С кем бы хотелось сыграть в финале?

— Самое главное быть в финале. А с кем там играть — без разницы.