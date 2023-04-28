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«Мы адаптировались в новых условиях, поверили в своих игроков»

Главный тренер БК УГМК Дмитрий Донсков — о сезоне без поражений, призе Вадеевой и комплектовании сборной России молодыми баскетболистками
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Фото: basket.ugmk.com
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В прошлом году курское «Динамо» прервало гегемонию БК УГМК в женской баскетбольной Премьер-лиге. После 13 чемпионских титулов подряд «лисицы» уступили финальную серию со счетом 3:1. Но на этот раз сомнений в том, кому достанется чемпионский титул, не было никаких. Сезон-2022/23 клуб из Екатеринбурга провел на одном дыхании, не потерпев в нем ни одного поражения. И забрал все три трофея — Суперкубок, Кубок и золото чемпионата.

Такого успеха команда добилась во многом за счет российского костяка: в ростере было всего три иностранные баскетболистки — игроки сборной Белоруссии Александрия Бентли и Мария Попова, а также форвард сборной Сербии Тина Краишник. Еще более отрадно, что коллектив возглавляет местный специалист Дмитрий Донсков, до этого успешно тренировавший юниорские и молодежную сборную России. После завершения финальной серии 54-летний наставник БК УГМК ответил на вопросы «Известий».

«Бентли и Вадеева были нашими лидерами по духу»

— Команда прошла весь сезон без единого поражения. Вы выиграли 44 матча подряд. Кажется, что это невозможно.

— Действительно, мы добились яркого достижения, которое выглядит очень красиво для любителей статистики, но нельзя сказать, что это далось нам легко. Если вспомнить прошедший сезон, то у нас хватало непростых матчей. Суперкубок и вторая победа в финальной серии с курским «Динамо» были добыты в овертайме. В начале сезона, в октябре-ноябре, мы были в поиске своей игры. Были тяжелые матчи с «Самарой» и «Надеждой». С «Никой» в первой половине сезона все встречи были очко в очко. Трудностей хватало, но самое важное, что мы смогли вернуть трофеи в Екатеринбург, выполнили все поставленные задачи.

— Курский клуб дважды доводил дело с вами до овертайма, а перед третьей игрой финальной серии потерял MVP прошлого сезона Еву Лизек. В целом они были конкурентоспособны?

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Фото: БК УГМК
Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок и Мария Вадеева

— Безусловно. Перед началом сезона если посмотреть на ростеры команд, то у нас, «Динамо», «Ники» и МБА были примерно равные составы. Но сезон показал, что в нужный момент мы можем настроиться, показать свой лучший баскетбол. Если говорить про Курск, то после прошлогоднего чемпионства порой у них были проблемы с недооценкой соперников. Хотя в плей-офф они уже включились по максимуму. Например, до Нового года проиграли все три матча МБА, зато в полуфинальной серии уверенно прошли московский клуб. По составу они точно были конкурентоспособны. А почему в целом не получилось, сложно сказать. Для этого надо быть внутри команды.

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— Могли бы назвать основные факторы успеха?

— Их много. Во-первых, это отношение руководства к команде. У нас были прекрасные условия во всех смыслах, и я бы особо отметил фактор логистики. В этом сезоне был очень плотный календарь: каждый четвертый день была игра. А из-за закрытого воздушного пространства выезды в те же Ростов или Курск стали очень тяжелыми. Благодаря нашему титульному спонсору мы практически всегда летали чартером. Это позволило сэкономить много сил.

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Фото: БК УГМК
Тренерский штаб БК УГМК, Дмитрий Донсков (второй слева)

Во-вторых, мы провели отличную точечную селекцию, которая позволила сделать состав глубже. Благодаря усилиям нашего руководителя Максима Николаевича Рябкова клубу удалось подписать Александру Столяр, Анастасию Олаири Косу, Алекс Бентли и Дарью Репникову. Последняя играла не так много из-за конкуренции с Бентли, но мы видим в Даше большой потенциал. Что касается Алекс [Бентли], то в этом году, на мой взгляд, она провела свой лучший сезон в России. Наряду с Машей Вадеевой они были лидерами по духу. В тяжелые моменты брали инициативу на себя.

В-третьих, хотел бы отметить медицинский и тренерский штаб. Все работали как единый организм, и это принесло свои плоды.

— Вы упомянули Вадееву и Бентли. Первая стала MVP Премьер-лиги, вторая вошла в символическую пятерку. Заслуженно?

— Вполне. Они своей игрой доказали, что способны делать результат. От Алекс и Маши шел посыл, что мы можем выиграть даже в неудачно складывающемся матче, можем отзащищаться, можем убежать в контратаку. Он передавался всей команде. Но важно подчеркнуть, что наш клуб — это не только Вадеева и Бентли. Мы адаптировались в новых условиях, когда уже сложно делать ставку на звездных легионеров. Поверили в своих, в том числе — в молодежь.

Еще бы особо отметил роль капитана Евгении Беляковой. Она не так много времени проводила на площадке, но в силу своего опыта помогла тренерскому штабу в плане создания нормального микроклимата внутри команды. Это очень важно.

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«Левченко и Завьялова составили отличную пару разыгрывающих»

— Трехкратная чемпионка Евролиги Елена Беглова возобновила карьеру перед началом этого сезона. Насколько она была важным элементом в чемпионском коллективе?

— Лена относится к тем, кто здорово усиливает игру со скамейки. Неважно, сколько она получает времени, — всегда играет с максимальной самоотдачей. Очень трудолюбивая в защите, выполняет много черновой работы. Таких баскетболисток немного. Если бы у нас была награда для лучшего шестого игрока сезона, то Беглова однозначно была бы ее достойна.

— Под вашим руководством Виктория Завьялова наконец-то выбилась из вечно подающих надежды в сильного разыгрывающего топ-клуба. Нашли к ней ключики?

— У Вики пришел возраст, когда важно было доказать, что ты не средний игрок, а уровня сборной. Что можешь быть конкурентоспособной на фоне баскетболисток, выступающих в Евролиге. Она сильно прибавила — в плане уверенности в себе, в чтении игры. Благодаря ей командная химия выглядела очень хорошо. С Ксенией Левченко они составили отличную пару разыгрывающих. Они разноплановые первые номера. Мы могли варьировать быстрый баскетбол, когда на площадке была Левченко, с тактическим, когда на паркет выходила Завьялова.

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Фото: БК УГМК
Ксения Левченко и Алекс Бентли

— Первый сезон в Екатеринбурге провела Анастасия Олаири Косу, которую называют главным талантом европейского баскетбола. На ваш взгляд, она способна повторить путь Вадеевой и стать лидером сборной?

— По всем юношеским возрастам Настя собрала все индивидуальные призы. В «Динамо» (Курск) играла за три команды одновременно: ДЮБЛ, Суперлига и Премьер-лига. Талант у нее — невероятной. В этом сезоне Олаири Косу очень ярко проявила себя в сборной, когда они были на турнире в Белоруссии, — получила приз лучшего игрока. Что касается клубного сезона, то у нее были удачные игры, были не самые качественные. Стабильности пока не хватает, но она должна прийти с опытом. Наша задача, при ее огромном желании работать, сделать ее игроком стартовой пятерки. У нее долгосрочный контракт, возлагаем на нее большие надежды.

— В этом году после окончания регулярки команды были разделены на две шестерки, что помогло увеличить количество матчей в отсутствии еврокубков. Как вам новый формат?

— Я поработал во многих командах Премьер-лиги. Когда у тебя есть исполнители такого уровня, как были у нас в БК УГМК, то формат очень подходящий. Плотный календарь позволяет использовать широкую ротацию. Все игроки ростера получают игровое время. Для команд, где желательно проводить больше тренировок, такой напряженный график матчей тяжелый. Золотую середину определить сложно.

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— Четвертьфинальная и полуфинальные серии проходили всего до двух побед. Вам бы не хотелось увеличить количество матчей на решающей стадии?

— Игры плей-офф получаются самыми интересными. Возможно, по примеру Лиги ВТБ нам тоже стоит увеличить количество матчей. Начиная с полуфинальной серии также стоит играть до четырех побед. Но в Российской федерации баскетбола (РФБ) работают грамотные люди, а пожелания руководителей клубов будут высказаны на общем собрании в ближайшее время.

«Интерес взрослых игроков к национальной сборной сейчас не такой высокий»

— С этим составом УГМК был бы способен бороться за победу в Евролиге?

— Несколько лет назад МБА выступал в Евролиге без легионеров. В «Финал четырех» они попасть не смогли, но выглядели достойно. Если говорить про нас, то гипотетически этим составом мы могли бы показывать достойные результаты уже с первого года, а со временем, получив опыт двух-трех сезонов, могли бы ставить перед коллективом уже самые высокие задачи.

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Фото: БК УГМК

— Сейчас сложно мотивировать игроков отправляться в национальную сборную?

— Я на эту тему разговоров не провожу. Но тот факт, что нет международных турниров, где надо отстаивать честь страны, безусловно, всех расстраивает. Интерес взрослых игроков к национальной сборной не такой высокий. Им нужна мотивация. Мы играем матчи, чтобы отобраться на чемпионат мира, Европы, Олимпиаду. В такой ситуации в товарищеских играх логично попробовать ближайший резерв, что и делает Александр Ковалев. Когда ситуация нормализуется, главный тренер будет прекрасно знать, кто на что способен в майке национальной сборной. А тех, кто получает большую нагрузку в клубах, я бы не стал пока трогать.

— Кто из молодых российских игроков здорово прибавил в этом сезоне?

— В нашей команде я бы выделил уже упомянутую Завьялову, в МБА здорово себя проявили Мария Крымова и Екатерина Кошечкина. Навскидку могут назвать еще три-четыре фамилии. Россия — огромная страна, талантов у нас хватает. И сейчас хорошее время, чтобы их раскрывать. В этом году многие наши девушки получили гораздо больше игрового времени в клубах Суперлиги, что радует. Но, конечно, хочется не только соперничать друг с другом, но и вернуться в еврокубки. С более сильными и мастеровитыми соперниками уровень растет гораздо быстрее.

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