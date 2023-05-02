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УНИКС обыграл «Зенит» и пробился в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Казанский УНИКС вышел в финал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ, обыграв петербургский «Зенит».

Седьмой матч, прошедший в Казани, завершился со счетом 80:79 в пользу УНИКСа. Счет в серии — 4:3.

В составе казанцев самым результативным игроком стал Ненад Димитриевич, набравший 24 очка, а у «Зенита» отличился Томас Эртель с 23 очками, отмечает «Спорт-Экспресс».

В финале УНИКС встретится краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Обе команды никогда не побеждали в Единой лиге ВТБ. «Зенит» сразится с ЦСКА за бронзу.

УНИКС вышел в финал в пятый раз, ранее во всех случаях команда уступала ЦСКА.

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В середине апреля определились все пары основной сетки плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в текущем сезоне. Финальные игры пройдут в начале лета.

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