Определились все пары плей-офф НБА
Определились все пары основной сетки плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в текущем сезоне.
В плей‑офф Восточной конференции сыграют пары команд: «Милуоки» — «Майами», «Бостон» — «Атланта», «Филадельфия» — Бруклин», «Кливленд» — «Нью‑Йорк».
На Западе встретятся: «Денвер» — «Миннесота», «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сакраменто» — «Голден Стэйт», «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс».
Первые матчи плей-офф НБА пройдут 15 апреля.
В феврале сообщалось, что игрок команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной лиги по очкам за карьеру.