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Определились все пары плей-офф НБА

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Nick Turchiaro
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Определились все пары основной сетки плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в текущем сезоне.

В плей‑офф Восточной конференции сыграют пары команд: «Милуоки» — «Майами», «Бостон» — «Атланта», «Филадельфия» — Бруклин», «Кливленд» — «Нью‑Йорк».

На Западе встретятся: «Денвер» — «Миннесота», «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сакраменто» — «Голден Стэйт», «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс».

Первые матчи плей-офф НБА пройдут 15 апреля.

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В феврале сообщалось, что игрок команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной лиги по очкам за карьеру.

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