«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Хоккейный клуб «Нью-Джерси» победил «Рейнджерс» (4:0) в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.
Шайбы в этом матче на свой счет записали Майкл Маклеод, Томаш Татар, Эрик Хаула и Йеспер Братт. При этом голкипер «Рейнджерс» россиянин Игорь Шестеркин отразил 20 бросков.
Следующим соперником «Нью-Джерси» станет «Каролина».
«Нью-Джерси» пробились во второй раунд плей-офф впервые с 2012 года. Тогда клуб дошел до финала, где проиграл «Лос-Анджелесу».
Ранее, 30 апреля, «Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ.
За день до этого «Торонто» обыграл «Тампу» и впервые с 2004 года прошел во второй раунд плей-офф НХЛ.