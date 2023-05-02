Защита Галявиева обжаловала пожизненный срок за убийство девяти человек

Защита Ильназа Галявиева обжаловала его пожизненный срок за убийство девяти человек в казанской гимназии. Об этом 2 мая сообщил представитель Верховного суда Татарстана.

«Адвокат Галявиева просит приговор суда отменить и направить дело на новое рассмотрение», — заявил он «РИА Новости».

Также поступила жалоба от одного из потерпевших в части удовлетворения гражданского иска.

Галявиев был приговорен к пожизненному сроку 13 апреля. Согласно версии следствия, он стремился подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, информацию о которых он нашел в Сети, скопировав их поведение при нападении.

15 ноября 2022 года Галявиев признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175.

Нападение на школу в столице Татарстана было совершено 11 мая 2021 года. Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.