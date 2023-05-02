Российские военные перехватили подкрепление для ВСУ под Угледаром

Корреспондент «Известий» Даниил Левин во вторник, 2 мая, показал, как российским военным удалось перехватить целую колонну подкреплений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам журналиста, на позиции в БТР он выехал со стрелками, подразделением охранения.

«Так происходит всегда! Пока артиллеристы будут выполнять свою задачу, стрелки обеспечивают их безопасность», — рассказал он.

Обеспечение безопасности артиллеристов особо важно в чистом поле, потому что когда «Ураган» останавливается, то на подготовку к выстрелу есть только несколько минут.

«От скорости всё зависит! Жизнь зависит от скорости экипажа непосредственно, да и твоя, потому что нужно быстро сориентировать машину, выстрелить, отработать по цели и так же быстро скрыться», — пояснил военнослужащий, топогеодезист с позывным Апостол.

Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) перемещаются между позициями максимально быстро, несмотря на весеннюю распутицу. На машине закреплены две противодронные сетки, чтобы уберечь экипаж и технику от гранат беспилотников. С более значительными угрозами разбираются российские системы противовоздушной обороны.

«Наша ПВО-шка сработала только что. Две ракеты сбили», — обратил внимание один из бойцов.

Перед экипажем стоит задача оперативно подготовить машину технически и четко выполнить указания топогеодезиста. Он при помощи простого оборудования корректирует стрельбу.

Результат работы можно увидеть с беспилотника, когда российские бойцы точным попаданием уничтожили польскую самоходную гаубицу «Краб». Установка мчала по дороге на помощь ВСУ, однако ее ликвидировали российские силы.

Как рассказал командир батареи, за месяц российские силы уничтожили восемь целей, уничтожили пять-шесть гаубиц.

«Артиллерия у них сейчас здесь на данном направлении «натовская»: М-109, 777, «Крабы» польские. Там, по-моему, даже словацкие есть какие-то гаубицы», — рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Иртыш.

Каждая ликвидированная машина облегчает жизнь российских военнослужащих на передовой, ведь, под прикрытием артиллеристов Угледар штурмуют морпехи группировки «Восток».

Накануне армией РФ в районе Угледара был поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Было нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 109 районах.

В конце апреля артиллеристы ВС РФ поразили опорный пункт украинских боевиков под Угледаром. Также российские бойцы применили самоходные артиллерийские установки «Гиацинт» против ВСУ. Противник потерял семь боевиков, а также лишился пикапа.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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