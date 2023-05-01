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МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе Угледара
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МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе Угледара

Минобороны: ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Вооруженными силами (ВС) РФ в районе населенного пункта Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) был поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 109 районах.

«В районе населенного пункта Угледар ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ», — заявил Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная, Краснореченское Луганской Народной Республики (ЛНР), Водяное ДНР и Песчановка Херсонской области, добавил генерал-лейтенант.

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Накануне служащие группы «Днепр» ВС РФ атаковали командно-наблюдательный пункт украинских боевиков под Херсоном, а также центр управления беспилотниками и склад противника. Начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев отметил, что потери украинской армии на данном участке составили до 30 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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