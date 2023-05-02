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Air France призвала обложить налогами авиакомпании КНР за полеты через РФ

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xiao Yijiu
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Французская авиакомпания Air France призывает правительство Франции ввести ограничения для китайских авиакомпаний из-за их перелетов через территорию РФ, передает издание Bloomberg 2 мая.

Представители авиакомпании считают, что перевозчики из Китая пользуются «несправедливым преимуществом».

«Французское подразделение Air France-KLM заинтересовано в том, чтобы президент Эммануэль Макрон ввел налоги или другие меры, которые создадут аналогичную базу затрат между Air France и китайскими авиакомпаниями», — отмечается в материале.

При этом обвинение в сторону Китая по этому вопросу происходит со стороны авиакомпании не в первый раз.

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Так, 17 февраля директор Air France-KLM Бенджамин Смит заявил, что авиакомпании Евросоюза (ЕС) проигрывают китайским из-за закрытия воздушного пространства России. Он подчеркнул, что китайские авиаперевозчики, которые имеют возможность летать в небе России, получили «несправедливое преимущество» перед европейскими авиакомпаниями.

28 февраля в ответ на решение ЕС закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Решение стран ЕС закрыть воздушное пространство для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин.

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