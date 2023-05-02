Лещенко рассказал о начале творческого пути модельера Юдашкина

Валентин Юдашкин был «витриной нашего Отечества», двигал модельный бизнес вперед в России и мире. Об этом народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил во вторник, 2 мая.

Он рассказал, как модельер начинал свой путь в маленьком подвале дома, где жил певец. Тогда он занимался рисунком и придумывал интересные решения с гримом.

«Мы знакомы с ним достаточно давно. Один из самых интересных, самобытных и профессиональных художников-модельеров», — сказал он в разговоре с телеканалом «Звезда».

Лещенко отметил, что особенно печален тот факт, что Юдашкин умер в возрасте 59 лет, сражаясь с болезнью.

Ранее в этот день стилист Владислав Лисовец назвал смерть Юдашкина трагедией «для всей страны», а «не только для его семьи». Лисовец отозвался о российском модельере, как о «чутком, нежном, тонком, невероятно интеллигентном, воспитанном, очень умном мужчине», сообщается на сайте kp.ru.

Юдашкин умер 2 мая. У кутюрье был рак почки, позже метастазы распространились по всему организму, осложнения затронули головной мозг, передает НСН. Онкология была диагностирована еще в 2016 году, но рассказать об этом публично Юдашкин решился в 2017-м.

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств РФ. Первая коллекция модельера была создана в 1987 году и представлена в 1991-м в Париже на Неделе моды. Он создавал костюмы для российской олимпийской сборной перед соревнованиями в Лиллехаммере и Атланте (1994–1996), а также для мужской и женской футбольных сборных России (1999). В 2008 году принял участие в разработке образцов формы для российских военных.