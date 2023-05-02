Корреспондент «Известий» показал шахту в Артемовске, где ВСУ организовали схрон

Сотрудники ЧВК «Вагнер» нашли солевую шахту в Артемовске (украинское название — Бахмут), где украинская армия хранила огромное количество вооружения. На месте масштабного схрона побывал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Уточняется, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) также прятались там от российских бойцов. Всего на территории шахты – 28 складов. Примерная протяженность – 4-5 километров.

На данный момент сотрудники «Вагнера» обживаются в этой шахте. Еремин рассказал, что на месте бывшего схрона уже налажен лифт, шахтная клеть для погружения на глубину 250 метров и электроснабжение.

«Внутри находится вооружение советского периода, потому что современное вооружение, если и было, то вывезли еще до нашего прихода на данный объект», — рассказывает один из вагнеровцев.

По его словам, обнаруженное в этих катакомбах вооружение принадлежит временам еще Великой Отечественной войны. Оно может использоваться как в оборонительных, так и в наступательных целях.

Также Еремин показал места, где ВСУ хранили уже использованное оружие, которое нуждается в ремонте.

Сотрудник ЧВК также рассказал, что когда он и его коллеги пришли сюда, то пространство было полностью заминировано.

«Заминировано было так, что на этой галереи находилось 4,5 тонны тротила», — отмечает он.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды продолжают уничтожение противника в западной части города. Воздушно-десантные войска (ВДВ) поддерживают действия штурмовиков в Артемовске подчеркнул он.

В конце апреля сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения Артемовска от националистов. Его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.