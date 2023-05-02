Лунное затмение 5 мая — где будет видно и во сколько смотреть

Лунное затмение — астрономическое событие, когда спутник Земли оказывается в тени нашей планеты. Ближайшее подобное явление произойдет 5 мая. Где и во сколько можно будет наблюдать небесное шоу и сколько оно продлится — читайте в материале «Известий».

Каким будет лунное затмение 5 мая

Лунное затмение 5 мая 2023 года будет полутеневым. По мнению астрономов, событие будет доступно для обозрения только в случае ясной погоды. Наиболее заметным явление станет для жителей Австралии и Азии, частично затмение смогут увидеть в восточной и центральной части Европы и Африки.

Майское лунное затмение станет первым из двух прогнозируемых в 2023 году. Второе должно произойти 28 октября. Астрономическое явление будет видно россиянам в центральной части страны и жителям СНГ.

Где и во сколько смотреть лунное затмение 5 мая

Полутеневое лунное затмение начнется в 18:14 по московскому времени и продлится до 22:31, максимальная фаза наступит в 20:33.

Небесное шоу смогут посмотреть жители всех субъектов РФ, кроме Таймыра и Чукотки. За лунным астрономическим явлением можно наблюдать без угрозы для зрения. Для детального рассмотрения можно воспользоваться телескопом или объективом фотоаппарата.

Что такое Цветная Луна, чем опасно полнолуние 5 мая

Цветная Луна — это явление, когда спутник Земли приобретает уникальный оттенок после преломления света в атмосфере нашей планеты. Как правило, в этот момент луна имеет белый или желтый цвет, но наблюдатели также могут увидеть на спутнике оранжевый, синий или красный оттенок.

Вопреки всеобщему мнению, воздействия на человеческий организм лунные затмения не оказывают. Однако, самые впечатлительные наблюдатели рискуют впасть в состояние эйфории или тревожного беспокойства.

Лунное затмение 5 мая 2023; в каком знаке

Лунное затмение пройдет в созвездии Тельца. Астрологи утверждают, что людей, рожденных под этим знаком, ждут глобальные перемены в жизни.

20 апреля жители Земли наблюдали за не менее уникальным представлением — солнечным затмением. Подробную информацию о датах астрономических явлений можно узнать в специальном календаре «Известий».